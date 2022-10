Dopo Gabriel Garko e Luisella Costamagna, a Ballando con le Stelle si è infortunata un’altra concorrente. La conduttrice radiofonica di Radio 2 si è fatta male durante le prove. La stessa speaker in una storia su Instagram, ha scritto che si tratta di una frattura composta alla nona costola.

La sua esibizione è a rischio o come è stato per Luisella Costamagna troverà un modo per salire in pista?

Ema Stokholma si è infortunata: l’esibizione a Ballando con le Stelle è a rischio?

Anche Gabriel Garko non ha passato ore facili. L’attore tuttavia, cercherà di fare il possibile per essere presente. In un recente video, ha affermato: “Siamo andati in Rai e Giada è riuscita a c’era una coreografia simile ma che forse mi permetterà di esserci.

Vi prometto che ce la metterò tutta. Prendo gli antidolorifici. Oggi è stata una giornata un po’ così perché ho avuto parecchio dolore. Speriamo che domani non si ripeta. Ce la metterò tutta per essere lì domani. Vediamo che cosa riesco a fare”.

Qui sotto potete recuperare la Instagram Stories pubblicata dalla concorrente.

No ragazzi in che senso a Ballando si è rotta pure Ema, stasera con Andrea dobbiamo attivare veramente i bot dopo la taggo pic.twitter.com/LKXIUEws6H — Nicolò (@NicoloC__) October 29, 2022

Anche Iva Zanicchi è a rischio

Nel frattempo anche l’esibizione di Iva Zanicchi è a rischio. La cantante, stando a quanto si apprende, potrebbe non essere presente nella prossima puntata di sabato 29 ottobre. La sua assenza, tuttavia, non sarebbe legata a problemi fisici, bensì familiari.