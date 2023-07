Dopo le numerose indiscrezioni, ieri sera durante la presentazione dei palinsesti 2023/24 è arrivata la conferma ufficiale: Barbara D’Urso va via da Mediaset. Dopo quindici lunghi anni, la storica conduttrice non sarà più al timone di Pomeriggio Cinque. Sul suo profilo Instagram sono stati tanti i vip che le hanno inviato messaggi di solidarietà e vicinanza.

Addio Barbara D’Urso, la conduttrice va via da Mediaset

Era già da mesi che si vociferava di un presunto cambio alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Tuttavia a giugno, durante l’ultima puntata del programma, Barbara D’Urso aveva salutato il pubblico con un “Ci vediamo a settembre“, mettendo a tacere tutte le voci che circolavano riguardo al suo abbandono del programma. Nonostante questo però qualcosa sembra essere cambiato. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/24, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato l’addio definitivo della conduttrice. Stando a quanto riportato da Barbara D’Urso, però, il suo contratto con l’azienda terminava a dicembre e la decisione di interrompere prima non è stata presa di comune accordo. Cosa sarà successo realmente? Tutto questo ancora non ci è dato saperlo, ma sul profilo Instagram della conduttrice sono stati numerosi i messaggi di solidarietà da parte di amici, parenti, colleghi e vip.

Barbara D’Urso via da Mediaset: i messaggi solidali dei vip su Instagram

Negli ultimi post della conduttrice, dove esprime la sua amarezza e costernazione per quanto accaduto, il conduttore Enzo Miccio, la cantante Nina Zilli, la modella Dayane Mello e l’attrice Eva Grimaldi hanno commentato con un semplice cuoricino in segno di vicinanza. Tra i vip anche il personaggio televisivo Elenoire Ferruzzi che, nonostante il rapporto contrastante con Barbara D’Urso, ha mostrato dispiacere e solidarietà scrivendo: “Sono con te!“. Parole di sostegno anche da parte dell’iconica attrice Sandra Milo: “Sei una grande professionista, seria, appassionata e preparata. Ti mando un abbraccio“. Tra i commenti anche Guendalina Tavassi si è rivolta alla conduttrice descrivendola come una grande donna ed una grande professionista. Su Instagram sono arrivati messaggi solidali da parte di numerosi vip del mondo dello spettacolo, tra cui anche Taylor Mega, che diverse volte è stata ospite proprio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. A difendere la conduttrice si è aggiunta l’opinionista e personaggio televisivo Daniela Martani, per ben 13 anni ospite nelle trasmissioni della D’Urso: “Mi hai sempre dato voce, non posso che ringraziarti per questo. Mi dispiace davvero sia finita così”. Molti personaggi si sono scagliati contro Mediaset, come ad esempio la politica italiana Stefania Pezzopane, che definisce il comportamento dall’azienda grottesco: “Quando si prendono decisioni pubbliche bisognerebbe avere il coraggio di darne spiegazioni. Un abbraccio“. Ai messaggi da parte di vip ci sono anche numerosi commenti da parte dei telespettatori che da sempre seguono con grande passione e ammirazione Barbara D’Urso. La notizia del suo addio è stata come un fulmine a ciel sereno per il pubblico italiano. Non ci resta che aspettare per scoprire tutti i retroscena su questa vicenda.