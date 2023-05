Luca Vezil, nuovo flirt dopo Valentina Ferragni: chi è la nuova fiamma?

Luca Vezil e Valentina Ferragni si sono lasciati da diversi mesi ormai, ma i fan della coppia speravano in un ritorno di fiamma. In realtà, il 31enne sembra aver voltato pagina con una nuova fiamma.

Luca Vezil ha una nuova fiamma dopo Valentina Ferragni

Nonostante Valentina Ferragni e Luca Vezil si siano lasciati da ormai diversi mesi, i fan della coppia non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma, anche se sembra essere sempre più improbabile. Il conduttore 31enne di Are You The One Italia è stato visto durante il weekend appena trascorso a Bergamo Alta, in compagnia di quella che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma. Luca Vezil avrebbe una nuova fidanzata e anche questa volta si tratterebbe di una donna appartenente al mondo dello spettacolo. Dopo l’addio all’influencer e imprenditrice Valentina Ferragni, la sorella di Chiara Ferragni, oggi Vezil sembra aver intrapreso una nuova frequentazione. La fortunata pare sia Virginia Stablum, modella italiana conosciuta per essere stata eletta Miss Universo Italia nel 2022 ma anche per essere stata la scelta del tronista Nicolò Brigante, a Uomini e Donne.

Sui social network non sono passati inosservati i post “di coppia” condivisi da Luca Vezil e Virginia Stablum, che si sono registrati negli stessi luoghi e nelle stesse giornate, senza mai taggarsi. I fan, però, notano ogni minimo dettaglio e hanno subito capito che i due erano insieme a Bergamo.

Nessun ritorno di fiamma tra Valentina Ferragni e Luca Vezil

Secondo il gossip, la storia tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, studente 22enne a cui l’influenzar sarebbe stata legata, sarebbe ufficialmente finita. Il fatto che la Ferragni fosse tornata single aveva fatto sperare ai fan che potesse esserci un riavvicinamento con Luca Vezil, che ha sempre speso delle bellissime parole per la sua ex fidanzata. “Mi è stato offerto parecchio per raccontare la fine della mia storia, ma non lo farò mai” ha dichiarato Luca Vezil al Corriere della Sera, raccontando che la sua storia con Valentina è stata molto bella ma anche molto “impegnativa”. “C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo ‘il fidanzato di’ o ‘il fidanzato della sorella di’ o anche ‘il fidanzato della sorella della moglie di’ e via così, fino alla quinta generazione” ha raccontato, scherzando sulla famiglia della ex fidanzata. “In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse. Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po’ restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare” ha precisato. Ora Luca Vezil è un influencer di successo, con 1 milione di follower, e ha una nuova storia d’amore da vivere. Per il momento non sono stati condivisi scatti che possano realmente ufficializzare la frequentazione tra lui e Virginia Stablum, ma si parla già di una grande complicità.