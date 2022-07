Romano, occhi verdi intensi, sguardo penetrante e altissima professionalità: è Luca Marinelli, l’attore pluripremiato e interprete misterioso.

Andiamo alla scoperta della sua vita e della sua carriera.

Luca Marinelli: la vita e l’inizio di carriera

Luca Marinelli nasce il 22 ottobre 1984 (oggi 38 anni) a Roma sotto il segno della Bilancia.

Spinto da una fortissima passione verso il teatro, nel 2003, a nemmeno 18 anni, segue un corso di sceneggiatura e recitazione con Guillermo Glanc. L’anno successivo si diploma al Liceo Classico “Cornelio Tacito succursale” di Roma, potendosi finalmente dedicarsi a tutto tondo alla sua più grande passione.

Grazie alla sua naturale predisposizione per il teatro, riesce a entrare all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, dove si diploma nel 2009.

Il suo anno fortunato è però il 2005: debutta infatti sul piccolo schermo nella fiction Mediaset Ricomincio da me con Barbara D’Urso, mentre nel 2008 appare in un episodio della seconda stagione de I Cesaroni.

La notorietà arriva nel 2010, quando intepreta la parte di Mattia, protagonista de La solitudine dei numeri primi, a fianco di Alba Rohrwacher.

Candidato al David di Donatello nel 2013 come migliore attore protagonista e poi al Nastro d’argento e al Globo d’oro (per il film Tutti i santi giorni).

Nel 2015 è protagonista del lungometraggio di Claudio Caligari, Non essere cattivo, per il quale vince il premio come migliore attore alla 72ima mostra del cinema di Venezia, ottenendo anche una seconda nomination ai David di Donatello 2016.

Uno dei suoi ruoli più rinomati è Lo Zingaro di Lo chiamavano Jeeg Robot, diretto da Gabriele Mainetti: vince il David di Donatello come migliore attore non protagonista, oltre a un Nastro d’argento e un Ciak d’oro nella stessa categoria.

Marinelli interpreta anche Fabrizio De Andrè nella miniserie del 2017 Fabrizio De André – Principe libero.

L’esordio hollywoodiano

Nel 2020, dopo una lunga serie di ruoli e di successi, Luca Marinelli debutta a Hollywood, partecipando al blockbuster fantascientifico The Old Guard, tratto dall’omonima Graphic Novel: il suo è il ruolo dell’immortale guerriero Niccolò di Genova, detto Nicky e recita accanto alla meravigliosa Charlize Theron.

Il Re del terrore: Diabolik

Luca Marinelli interpreta il Re del Terrore nel 2021; è infatti il protagonista del film Diabolik, produzione dei Manetti Bros. Nel sequel, però, Marinelli non ci sarà più e sarà sostituito dall’attore di Grey’s Anatomy Giacomo Giannotti.

La vita privata di Luca Marinelli

Della vita privata dell’attore romano non si sa moltissimo; a quanto pare sarebbe legato ad Aliss Jung, attrice tedesca diventata poi sua moglie. Pare che i due si siano conosciuti proprio sul set, in particolare sul set della fiction Maria di Nazaret, nella quale interpretavano rispettivamente Maria e Giuseppe.

Recentemente, però, Luca Marinelli è stato al centro di alcuni rumors che lo vedrebbero nel pieno di un flirt con Ilary Blasi, ufficialmente non più legata al marito Francesco Totti. In realtà, però, la stess Ilary Blasi avrebbe smentito tutto anche pubblicamente, perciò di certo non c’è assolutamente nulla.

Aspetteremo nuove notizie e nuovi eventuali sviluppi, ma per ora Luca Marinelli sarebbe ancora felicemente fidanzato con Aliss Jung.