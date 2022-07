Il nuovo titolo dei Manetti Bros., Diabolik – Ginko all’attacco! arriverà molto presto sul grande schermo, per un sequel da amare.

Ricordiamo infatti che è nel 2021 che vede la luce Diabolik, l’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto creato da Angela e Luciana Giussani che pone l’attenzione sul primo incontro tra il noto ladro e la sua complice (e compagna) Eva Kant.

Il primo film, come anche quello che sta per arrivare nei cinema, è stato diretto dai Manetti Bros.

Diabolik- Ginko all’attacco! è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e Bleidwin, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Diabolik – Ginko all’attacco: quando uscirà?

Fan, niente panico: la data ufficiale dell’uscita del sequel di Diabolik è stata lanciata.

Il 17 novembre 2022 avremo la possibilità di vedere il nuovissimo film Diabolik – Ginko all’attacco!, distribuito da 01 Distribution.

Il cast del sequel di Diabolik

Pare proprio che il sequel di Diabolik sarà una vera esplosione di novità e di talenti.

In effetti, una delle voci maggiormente diffuse è proprio quella che riguarda chi indosserà la maschera del Re del Terrore. La risposta? L’attore internazionale Giacomo Gianniotti, noto a tutto il mondo per avere recitato nella serie televisiva Grey’s Anatomy nel ruolo del Dott.

Andrew De Luca. Tale nuovo ingresso è stato ufficializzato ad aprile e ricordiamo che Gianniotti andrà a sostituire nel ruolo del protagonista Luca Marinelli.

Al suo fianco ci saranno Miriam Leone e Valerio Mastandrea, che torneranno a vestire i panni dell’affascinante Eva Kant e dell’instancabile ispettore Ginko.

Tra le new entry di Diabolik – Ginko all’attacco, però, ci sarà un altro importantissimo nome: Monica Bellucci. L’attrice è stata scelta dai Manetti Bros. per interpretare il ruolo di Altea, l’eterna fidanzata dell’ispettore, una nobildonna molto stravagante e anche anticonvenzionale dal carattere forte e dalla personalità unica. È stata proprio Monica Bellucci a rendere nota la notizia sul suo profilo Instagram, pubblicando un post in cui si leggeva: “La cover del nuovo numero di IoDonna da oggi in edicola con Corriere svela il nuovo ingresso nel cast del secondo capitolo di Diabolik”. Inuitle dire che il grande pubblico fan della Bellucci sia andato in visibilio alla notizia.

Per concludere le novità del cast, anche il nome di Alessio Lapice, sebbene il suo ruolo nel film non sia stato ancora svelato in modo ufficiale.

Diabolik – Ginko all’attacco: la trama

Se Diabolik poneva l’attenzione sul primo incontro tra il protagonista ed Eva Kant, nel sequel Diabolik – Ginko all’attacco!, vedremo le avventure dell’ispettore Ginko, ormai disperato nel non riuscire a catturare il suo nemico numero uno e che, preso per sfinimento, deciderà di giocare di attacco. Stando a quanto racconta il volume dal quale sarà fatto il sequel, pare che l’ispettore Ginko adescherà una trappola per Diabolik che, però, metterà a segno l’ennesimo colpo miliardario.

Ci sarà la fuga del protagonista che si ritroverà solo, senza ricchezze e senza alcun tipo di aiuto: Diabolik sarà messo alle strette.

Che cosa farà, allora, l’ispettore Ginko? Non ci resta che scoprirlo dal 17 novembre 2022 in tutti i cinema.