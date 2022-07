Erano mesi che se ne parlava e si smentiva, ma adesso è ufficiale: Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. La separazione di una delle coppie più famose e amate d’Italia è stata ufficializzata anche dagli stessi protagonisti.

Si tratterebbe a tutti gli effetti di una separazione consensuale e accordata, sebbene molto sofferta, considerando che la coppia è stata insieme quasi vent’anni e abbia anche tre figli.

Il sogno d’amore si è concluso e la notizia, dobbiamo ammetterlo, ha destabilizzato un po’ chiunque: sarà che l’amore che li legava era incondizionato e puro, sarà che erano diventati un po’ i Brad Pitt e Angelina Jolie italiana, ma nella loro coppia ci si è sempre creduto.

Tuttavia, anche gli amori che sembrano infiniti, possono arrivare a concludersi.

Le tappe della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Chi avrebbe mai detto che una delle coppie più storiche e discusse d’Italia sarebbe giunta al capolinea? Probabilmente nessuno, ma poiché il triste momento è arrivato, andiamo a ripercorrere un po’ le tappe che hanno segnato la storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

I due si conoscono nel 2002, esattamente vent’anni fa; lui giocava nella Roma e lei, invece, esordiva in televisione (vi ricordate Passaparola?). Non appena la vede in tv, Francesco Totti se ne innamora perdutamente, dichiarando sin da subito di volerla sposare; conferma avuta vedendola di persona, durante una festa di amici in comune.

L’amore a prima vista, a quanto pare, esiste.

L’ex capitano della Roma, perso follemente di Ilary, decise di dichiararle amore con una dedica alquanto particolare: era sempre il 2002 e durante il derby con la Lazio, dopo avere segnato il gol, Totti corse sotto la curva alzandosi la maglietta ufficiale per mostrarne una seconda sotto: “6 UNICA” – recitava la maglia, facendo impazzire tutta l’Italia, oltre che Ilary Blasi, ovviamente.

Inutile dire che da quell’attimo in poi, fu un climax di emozioni uniche: Ilary e Francesco diventarono a tutti gli effetti inseparabili.

Finalmente il matrimonio

A coronare il loro amore arrivano le nozze nel 2005: l’evento venne trasmesso in diretta tv su Sky, facendo ascolti record. Secondo Totti era giusto che tutti i tifosi avessero modo di vedere l’unione d’amore tra il capitano e la conduttrice: realizzare un matrimonio privato e ristretto sarebbe stato impensabile. L’affetto dei tifosi fu assoluti: moltissime le persone presenti dalla mattina e rimaste anche quando fuori cominciò a piovere.

Al momento del matrimonio Ilary era già incinta di Cristian e il suo abito da sposa, bellissimo proprio come lei e brandizzato Armani, le faceva risaltare il pancione. Nel 2007, due anni dopo, arriva Chanel, mentre nel 2016, la piccola Isabel.

L’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi era ovunque ed era presente in ogni piccola situazione della vita: lui sosteneva lei per ogni suo nuovo successo televisivo, lei sosteneva lui in ogni partita (incomprensioni con Spalletti comprese). Per non parlare del meraviglioso abbraccio di Ilary al termine dell’ultima partita del marito: era il 2017 e Ilary Blasi scese in campo abbracciandolo, mentre il capitano si sciolse in un pianto ricco di commozione.

La coppia durante questi vent’anni è stata complice anche di diversi spot pubblicitari dal tono ironico e spontaneo, proprio come loro due: per un attimo si era anche pensato a una sit com in stile Casa Vianello, che però non andò mai in porto.

L’amore tra Totti e Ilary Blasi è stato qualcosa di così puro e profondo che oggi, alla notizia dell’ufficiale rottura, è un po’ come se si fosse infranto un sogno. Eppure anche le storie più belle e più intense possono arrivare a una fine; sebbene faccia male e porti tristezza e malessere, è sempre bene fare prevalere la sincerità: portare avanti una relazione ormai priva di sentimenti è forse l’errore più grande di tutti.

I figli, ne siamo sicuri, saranno il loro amore eterno.