Lol 3: quando inizia, cast, dove vederlo

A pochissima distanza dalla fine della seconda stagione di Lol, che si è conclusa a marzo, è stata confermata ufficialmente l’uscita di una terza serie. Lo show targato Amazon ha ottenuto un successo davvero incredibile.

Lol 3 è stato confermato

Dopo una seconda stagione che ha ottenuto un successo incredibile, incollando il pubblico al piccolo schermo per seguire i comici nella divertente avventura di non ridere nonostante le tante provocazioni, la terza stagione di Lol è stata ufficialmente confermata.

Le prime due stagioni sono state un successo, anche grazie ai membri del cast che rappresentano la comicità italiana. Sarà così anche per la terza stagione, visto che alcuni nomi che sono stati presi in considerazione sono molto amati. Lol è una delle produzioni Amazon di maggiore successo.

La seconda edizione, vinta da Maccio Capatonda, ha regalato dei momenti davvero indimenticabili. La novità della prima stagione aveva scatenato maggiore entusiasmo nel pubblico, ma secondo i dati gli ascolti sono stati eccellenti anche per la seconda edizione, tanto da decidere di confermare il terzo capitolo di questo divertentissimo show.

La terza serie di Lol sarà davvero unica nel suo genere, perché sarà uno speciale. Lo ha annunciato Prime Video, che ha presentato le novità italiane per la stagione 2022-23, tra film, serie tv, show e documentari. Questa edizione speciale si chiama LOL Xmas Special: Chi ride è fuori.

Lol 3: la data di uscita e il conduttore

Prime Video ha annunciato che la terza stagione di Lol, lo speciale di Natale, sarà composto da un’unica puntata, che uscirà a Natale.

Dovrebbe essere disponibile a partire dalla mezzanotte del 25 dicembre, per chiudere in bellezza la magica notte della vigilia di Natale. Non sarà quindi una vera e propria stagione, ma semplicemente una puntata speciale per festeggiare il Natale tra risate e divertimento, insieme ad amatissimi comici, molto amati dal pubblico. Anche in questa edizione speciale ci sarà Fedez alla conduzione dello show, ma per il momento non è ancora stato rivelato chi sarà con lui a condividere questa divertente esperienza. Difficile prevedere chi potrebbe condurre insieme al rapper, visto che i due precedenti co-conduttori fanno parte del cast di questa edizione speciale.

Lol 3: i concorrenti dello speciale

Sette tra i protagonisti più amati delle prime due stagioni torneranno nello show per questa edizione speciale, rivivendo l’esperienza del comedy-show, questa volta con un’atmosfera completamente natalizia. Il cast di Lol Xmas Special: Chi ride è fuori sarà composto da Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo, che si metteranno nuovamente alla prova, cercando di non ridere anche davanti alle provocazioni più divertenti.

Lol Xmas Special: le regole

Per questa edizione speciale, piena di atmosfera natalizia, valgono le stesse regole di Lol: Chi ride è fuori. L’esperimento, però, durerà 4 ore. Il primo comico che cederà alle risate riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’espulsione dal gioco. Ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere ad un ente benefico a scelta personale del vincitore, sarà colui o colei che riuscirà ad arrivare alla fine senza ridere.