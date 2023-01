Lockwood & Co su Netflix: quanti episodi

Lockwood & Co sta per uscire su Netflix. Scopriamo insieme da quanti episodi è composta questa serie soprannaturale.

Lockwood & Co sta per uscire su Netflix. Si tratta di una serie tv britannica basata sui libri dello scrittore Jonathan Stroud. Un viaggio soprannaturale in una Londra molto pericolosa, in cui tre adolescenti dovranno unire le forze e affrontare numerose sfide molto difficili.

Netflix ha già pubblicato il trailer ufficiale di Lockwood & Co, una serie fantasy, di genere thriller poliziesco, che tratta eventi soprannaturali. La serie è basata sulla saga letteraria, composta da cinque romanzi, dello scrittore Jonathan Stroud, editi in Italia da Salani, che porta i lettori all’interno di una Londra particolarmente pericolosa. La serie tv uscirà su Netflix il 27 gennaio 2023, andando ad arricchire ulteriormente il catalogo già pieno di meravigliosi titoli della piattaforma di streaming.

La vicenda si svolge in un presente alternativo, dove il Regno Unito è stato infestato dagli spiriti. Il compito di affrontarli spetta agli adolescenti, che sono gli unici che possono vederli e combatterli, armati di spade d’argento, bombe di sale, limatura di ferro e Fuoco Greco. In questa Londra così diversa da come la conosciamo, ci sono diverse agenzie che si occupano di combattere gli spettri, tra cui una startup che non è gestita dagli adulti.

Lucy Carlyle è una ragazza con poteri psichici molto particolari, che arriva improvvisamente in questa piccola startup, così diversa dalle altre agenzie. Lei e altri due adolescenti, Anthony Lockwood e George Karim, che gestiscono questa piccola realtà, dovranno vedersela non solo con gli spiriti, ma anche con gli altri cacciatori e dovranno svelare un mistero che potrebbe realmente cambiare tutta la storia.

Lockwood & Co: quanti episodi formano la serie

“A Londra giovani cacciatori di fantasmi dal grande talento affrontano ogni notte battaglie pericolose contro spiriti letali. Ma oltre alle tante agenzie gestite da adulti, ne esiste una che rompe gli schemi: è una piccola startup senza obiettivi commerciali o supervisione da parte di adulti, gestita da due adolescenti e da una ragazza appena arrivata che possiede incredibili abilità psichiche. Questo trio insolito è destinato a svelare un mistero che cambierà il corso della storia: Lockwood & Co” è la sinossi ufficiale della serie tv. Con questo racconto, Netflix porta i suoi abbonati in un viaggio soprannaturale in una Londra particolarmente pericolosa, dove solo gli adolescenti possono mettersi in gioco e risolvere il problema. La serie tv è composta da otto episodi e sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 27 gennaio. Nel cast troviamo Ruby Stokes (Lucy Carlyle), Cameron Chapman (Anthony Lockwood), Ali Hadji-Heshmati (George Cubbins), Ivanno Jeremiah (Ispettore Barnes), Luke Treadaway (The Golden Blade), Morven Christie (Penelope Fittes), Jack Bandeira (Quill Kipps), Ben Crompton (Julius Winkman), Hayley Konadu (Flo Bones), Rhianna Dorris (Kat Godwin), Paddy Holland (Bobby Vernon) e Rico Vina (Ned Shaw). La serie è stata creata da Joe Cornish, noto per Attack the Block e Il ragazzo che diventerà re. Il regista inglese ha diretto e sceneggiato alcuni episodi, con la supervisione di Jonathan Stroud, l’autore della saga letteraria che ha ispirato questa serie britannica originale di Netflix.