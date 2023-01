Ivanno Jeremiah è un attore britannico delle poliedriche esperienze in teatro, cinema e televisione. La sua notorietà è maggiormente dovuta al personaggio Max da lui interpretato nella serie televisiva britannica Humans.

Ivanno Jeremiah: biografia, carriera

Non conosciamo la sua data esatta di nascita, ma sappiamo che dovrebbe avere all’incirca 33 anni, che è alto 1 metro e 88 e pesa 74 kg.

L’attore è nato e cresciuto in Inghilterra. Ha frequentato un liceo locale per poi iscriversi a una prestigiosa università e conseguendo una laurea in arte e teatro. Subito dopo ha proseguito il suo percorso di formazione alla rinomata Royal Academy of Dramatic Art di Londra e da lì ha dato il via alla sua carriera.

Il suo debutto avviene in teatro con uno spettacolo intitolato The suit, che ebbe un discreto successo con grande apprezzamento da parte del pubblico per Ivanno Jeremiah.

L’attore ha recitato poi in altri spettacoli come A Soldier’s Tale, Measure for Measure, The Nether, Truth and Reconciliation e molti altri.

Nel 2011 arriva però anche un’esperienza cinematografica con il film The Veteran, seguito nel 2017 da Bees make Honey. Lo abbiamo visto poi in altre produzioni come Julius Caesar (2012), Papadopoulos & Sons (2012), Dog Days (2015), Total Loss (2016), Cla’am (2017), Last Words (2017), London Unplugged (2018), The Flood (2019), No More Wings (2019), Limbo (2020) A Few Miles Suth (2021) e The Agreement (2022).

Ma il volto di Ivanno Jeremiah è noto anche nel mondo delle serie tv: la prima esperienza è stata, sempre nel fortunato 2011, nella serie thriller Injustice, seguita dalla serie drama The Jury. Abbiamo poi visto l’attore in The Hollow Crown (2012), la già citata Humans (2015), A Discrovery of Witches (2022), Cold Feet (2019), Black Mirror (2016), Doctor Who (2017) e Counterpart (2019).

Nel 2023 avremo invece il piacere di vederlo nella nuova serie fantasy di Netflix dal titolo Lockwood & Co. nella quale vestirà i panni dell’ispettore Barnes.

Ivanno Jeremiah: vita privata, Instagram, curiosità

Ivanno Jeremiah ha un profilo Instagram seguito da quasi 9 mila followers, ma utilizzato molto poco. L’attore non posta quasi nulla e questo spiega un po’ il numero esiguo di followers rispetto alla sua fama.

Le uniche notizie che condivide, soprattutto nelle stories, riguardano la sua carriera. Della famiglia dell’attore non si sa praticamente niente e lo stesso si può dire della sua vita relazionale in generale. Non sappiamo quindi se sia single o impegnato: non ama molto mostrare questo lato della sua vita privata.

Sappiamo però che Ivanno Jeremiah ha una grande passione per la scrittura, per la fotografia, per la pesca, il surf e il basket. Ama leggere ed è una grande fan degli animali, in particolar modo dei cani, tant’è che ne ha uno. Si tratta quindi non solo di un attore dalle tante sfaccettature, ma di un giovane pieno di passioni!

Forse l’uscita della serie Netflix renderà la carriera di Ivanno ancora più internazionale e avremo modo di conoscere altri lati del suo carattere e della sua vita privata, ma al momento questo è tutto ciò che sappiamo su di lui!