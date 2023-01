Lockwood & Co su Netflix: quando esce la serie tv

Lockwood & Co è una nuova serie britannica originale Netflix che sta per uscire sulla piattaforma di streaming.

Lockwood & Co è una nuova serie britannica originale di Netflix, di genere thriller poliziesco, che porta sul piccolo schermo l’omonima serie di libri che è stata scritta da Jonathan Stroud. La serie, diretta e scritta da Joe Cornish per Netflix, è formata da otto episodi ed è stata prodotta da Complete Fiction. Ma quando potremo vederla? Lockwood & Co sarà disponibile nel catalogo di Netflix a partire dal 27 gennaio 2023. Il nuovo anno è iniziato con il botto per la piattaforma di streaming più famosa, con tanti nuovi titoli di film e serie tv molto attesi che saranno presto disponibili nel catalogo.

Questa serie riprende la saga letteraria di Jonathan Stroud e le riprese sono state effettuate a partire dal luglio 2021 a Londra, per poi concludersi lo scorso marzo, sempre nella capitale inglese. “A Londra, dove i più bravi cacciatori adolescenti di fantasmi si cimentano di notte in combattimenti pericolosi contro spettri letali, tra le tante agenzie specializzate in questa attività ne spicca una senza fini commerciali e non controllata da adulti.

Si tratta di una piccola startup gestita da due ragazzini da poco affiancati da una giovane con straordinari poteri paranormali, un trio di ribelli destinato a risolvere un giallo che cambierà il corso della storia: Lockwood & Co.” è la sinossi della serie.

Qualche mese fa Netflix ha pubblicato a sorpresa il trailer di Lockwood & Co, mostrando qualche scena di questa nuova serie tratta dai romanzi che hanno lo stesso titolo, scritti da Jonathan Stroud. La serie debutterà a breve, il 27 gennaio 2023, con tutti e otto gli episodi che compongono la serie. Racconterà la prima parte della storia di Lucy Carlyle, Anthony Lockwood e George Cubbins, tre ragazzi che sono impegnati a scacciare gli spiriti dalle vie della città di Londra, in una versione pericolosa. Una versione del Regno Unito molto particolare, infestato dagli spiriti maligni dopo un’epidemia chiamata in modo generico “il problema”. Gli unici a poter vedere, sentire e combattere questi spiriti sono i ragazzini, arruolati nelle agenzie di acchiappafantasmi amministrate dagli adulti. I tre protagonisti lavorano per l’agenzia Lockwood & Co e sono intenzionati a difendere le strade di Londra, continuando a crescere in modo autonomo, senza aiuti esterni. Una serie con aspetti soprannaturali, con la sceneggiatura e la direzione affidate a Joe Cornish, mentre Roby Stokes, Cameron Chapman e Ali Hadji-Heshmati interpretano i tre protagonisti. Sarà sicuramente un viaggio molto particolare, che porterà i telespettatori all’interno di questa strana versione di Londra, soprannaturale e pericolosa, e all’interno delle storie raccontate nei libri scritti da Jonathan Stroud. Gli episodi sono otto e racconteranno come questi tre ragazzini riusciranno a farsi strada nella lotta contro gli spiriti che stanno infestando la città e il Regno Unito.