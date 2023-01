A partire dal 18 gennaio sulla piattaforma streaming Netflix sarà disponibile “La scuola cattolica“. Pellicola diretta da Stefano Mordini, si ispira ad uno degli eventi più drammatici della cronaca nera italiana. Una tragica vicenda che a distanza di anni continua ancora a colpire milioni di persone.

“La scuola cattolica”, trama

In un quartiere residenziale di Roma si trova una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi appartenenti alla migliore borghesia. Le famiglie sono serene e tranquille. Sentono che, in quel contesto, i loro figli possano essere proiettati verso un futuro luminoso. Ma accade qualcosa di terribile, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Quel luogo tanto idealizzato dai genitori presto crolla sotto il peso di una strage.

Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 due ragazze vengono rapite e torturate. Solo una di loro purtroppo riuscirà a salvarsi. I responsabili sono proprio degli ex studenti di quella scuola. I colpevoli vengono poi catturati ad arrestati, ma il delitto sconvolge l’intero ambiente circostante.

Disponibile su Netflix a partire dal 18 gennaio

“La scuola cattolica” è un film presentato nelle sale cinematografiche il 7 ottobre 2021.

Per la prima volta dal suo debutto, sarà possibile vederlo anche in streaming sulla piattaforma Netflix, disponibile a partire dal 18 gennaio. Diretto dal regista, sceneggiatore e produttore italiano Stefano Morbidi, si ispira all’omonimo libro dallo scrittore Edoardo Albinati. Nonchè compagno di scuola dei responsabili della tragica storia.

Le due protagoniste della pellicola

Ad interpretare le due vittime troviamo due giovani attrici. Benedetta Porcaroli, nel ruolo di Donatella Colasanti, è celebre al pubblico italiano per aver interpretato Chiara nella serie Netflix “Baby”.

Nel 2020 poi ha vinto il Premio David Giovani per il suo ruolo in “18 Regali”, dove ha recitato al fianco di Edoardo Leo e Vittoria Puccini, con la regia di Francesco Amato. Nota anche per essere finita al centro della pagine di cronaca rosa per la sua storia, ormai terminata, con l’attore italiano Riccardo Scamarcio.

Federica Torchetti invece interpreta Rosario Lopez. Da poco entrata nel mondo del cinema, è conosciuta per il ruolo di “Maria Pina” nella serie “Zero”. Inoltre, l’attrice pugliese ha recitato in numerose pellicole come “L’ultimo piano“, “Mondocane” e “Storia di una famiglia per bene“. Celebre anche la sua interpretazione di Maria nel film “L’ultimo Paradiso“. Recentemente invece è stata protagonista della pellicola “Per lanciarsi dalle stelle“, uscita a ottobre 2022.

“La scuola cattolica”, il cast

“La scuola cattolica” è coronata dalla presenza di un cast veramente eccezionale. Il film, infatti, alterna una nuova generazione di star a nomi affermati del cinema italiano. Insieme alle due protagoniste, ci sono anche Francesco Cavallo, Giulio Pranno Luca Vergono nei rispettivi ruoli di Gianni Guido, Andrea Ghira e Angelo Izzo, i responsabili del massacro.

I tre ragazzi, nonostante la giovane età, sono dei promettenti attori nel mondo dello spettacolo. Presenti anche volti di grande calibro come Riccardo Scamarcio, Valeria Golino, Valentina Cervi, Jasmine Trinca, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Gifuni. Completano il cast Emanuele Maria Di Stefano, Gianluca Guidi, Marco Sincini.