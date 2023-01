Lockwood & Co: il cast della serie tv

Lockwood & Co è una nuova serie britannica originale di Netflix, che entrerà a far parte del catalogo della piattaforma streaming a breve. Una serie thriller che ha un tocco di paranormale, ispirata dai romanzi di Jonathan Stroud.

Lockwood & Co, la nuova serie in arrivo su Netflix

Netflix non sbaglia un colpo e con l’inizio del nuovo anno ha tantissime sorprese per tutti i suoi abbonati. Nel mese di gennaio il catalogo si arricchirà di numerosi titoli di film e serie tv che terranno i telespettatori incollati al piccolo schermo. Una di queste è Lockwood & Co, la nuova serie britannica originale di Netflix. Una serie di genere thriller poliziesco e soprannaturale, che porta sullo schermo l’omonima serie di libri che è stata scritta da Jonathan Stroud.

“A Londra, dove i più bravi cacciatori adolescenti di fantasmi si cimentano di notte in combattimenti pericolosi contro spettri letali, tra le tante agenzie specializzate in questa attività ne spicca una senza fini commerciali e non controllata da adulti. Si tratta di una piccola startup gestita da due ragazzini da poco affiancati da una giovane con straordinari poteri paranormali, un trio di ribelli destinato a risolvere un giallo che cambierà il corso della storia: Lockwood & Co” è la sinossi della serie, che racconta di una Londra pericolosa e piena di spiriti.

Diretta e scritta da Joe Cornish per Netflix, la serie è prodotta da Complete Fiction ed è formata da otto episodi. Sarà disponibile nel catalogo di Netflix a partire dal 27 gennaio 2023, sotto l’attenta guida dell’autore della saga letteraria. La serie parla di tre adolescenti, due maschi e una femmina, che combattono gli spiriti in una Londra infestata, dove solo i ragazzini possono prendere in mano la situazione. Sono nate diverse agenzie per combattere gli spiriti, tutte gestite dagli adulti, che non possono vedere i fantasmi. Per questo saranno gli adolescenti a lottare contro il male, scendendo in campo ogni notte per affrontare delle battaglie davvero molto pericolose. Il trio di protagonisti è composto da adolescenti ribelli che mettono insieme le proprie forze per risolvere il mistero che potrebbe cambiare la storia. Tra loro anche una ragazza che ha degli straordinari poteri psichici, che sicuramente saranno molto utili per le loro missioni incredibili.

Lockwood & Co: il cast della serie tv

Il 27 gennaio 2023 debutterà su Netflix la serie tv Lockwood & Co, che appassionerà tutti i telespettatori grazie alle sue storie basate su un mondo soprannaturale che tre adolescenti dovranno affrontare. Il cast della serie tv è composto da