Ruby Stokes è un'attrice nota per le serie tv Bridgerton e Lockwood and Co.: conosciamola meglio

Ruby May Stokes, meglio nota come Ruby Stokes, è una giovane attrice inglese. È nata il 4 settembre del 2000 nel borgo londinese di Hackney, situato nella parte nord est della città, e ha due fratelli più piccoli, Clement e Seth. Ha frequentato la Brit School, vale a dire la più importante Performing Arts and Technology School del Regno Unito, e il teatro Young Actors Islington.

Ruby, inoltre, è divenuta membro del London Youth Circus, che fa parte del National Centre for Circus Arts, ovvero il centro nazionale per le arti circensi. In questo articolo cercheremo di conoscerla meglio.

Ruby Stokes: come è cominciata la sua carriera di attrice

La carriera di attrice di Ruby Stokes inizia in tenera età, aveva infatti solamente dieci anni quando è stata scritturata per interpretare il ruolo di Grumpy Girl in “Just William”, serie Tv del Regno Unito, nell’episodio “Parrots of Ethel”, trasmesso su BBC ONE nel dicembre del 2010.

Dopo altri piccoli ruoli televisivi, ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2016, nel film drammatico “Una”, dove interpretava la versione giovane della protagonista, Una Spencer (Rooney Mara nella versione adulta). Nel 2018 ha recitato in due cortometraggi, “Nosebleed” nel ruolo di Lilah, e in “The Price of Time” come Evie. Nel 2019 è stata scelta per interpretare Agnes nel film “Rocks” della regista britannica Sarah Gavron, mentre nel 2021 ha vestito i panni di Isabelle in “A Banquet”, film horror britannico diretto da Ruth Paxton e scritto da Justin Bull.

Interpretazione, questa, molto apprezzata sia dai fan che dalla critica.

Ruby Stokes: le serie televisive “Bridgerton” e “Lockwood & Co.”

A rendere famosa Ruby Stokes è stata la sua partecipazione alla serie televisiva statunitense “Bridgerton”, ideata da Chris Van Dusen e basata sui romanzi di Julia Quinn. Nella serie, che ha debuttato nel dicembre del 2020 su Netflix e che è ambientata nel mondo dell’alta società londinese in un’utopica era della reggenza, la Stokes veste i panni di Francesca Bridgerton, una degli otto figli di Lady Violet Bridgerton. La giovane attrice ha dovuto però abbandonare la produzione nel corso della seconda stagione, dopo aver recitato solo in tre episodi. La rinuncia al set di “Bridgerton 2” è dovuta al fatto che Ruby è stata scritturata per un’altra serie televisiva, “Lockwood & Co.”. A sostituirla nel ruolo di Francesca Bridgerton è stata scelta la ventissettenne inglese Hannah Dodd.

Lockwood & Co. è una serie televisiva britannica di genere fantasy composta da otto episodi che debutterà su Netflix il prossimo 27 gennaio, diretta da Joe Cornish e basata sui libri di Jonathan Stroud. In questa serie Tv Ruby Stokes interpreterà Lucy Carlyle, una ragazza con eccezionali abilità psichiche, che entrerà a far parte di una agenzia, la Lockwood & Co., cui facevano già parte Anthony Lockwood (Cameron Chapman) e George Karim (Ali Hadji-Heshmati), specializzata nella caccia ai fantasmi.

Ruby Stokes: vita privata

Non si hanno molte informazioni sulla vita privata della ventiduenne inglese, l’unico modo per saperne di più è quello di seguire il suo profilo Instagram ufficiale, che a oggi conta già oltre 110mila followers.