Nonostante la prima stagione sia uscita da pochissimi giorni, sono molte le persone che stanno già discutendo sull’eventuale uscita di una seconda stagione. Lo Scontro, serie-tv nata dai produttore del pluripremiato film Everything, Everywhere All At Once, sta riscuotendo un grandissimo successo e il sogno di una seconda stagione è già nell’aria.

Lo Scontro: ci sarà una seconda stagione?

Dato il successo incredibile che la serie-tv sta avendo, i fan si stanno già domandando se ci sarà o meno una seconda stagione. Dirlo con estrema certezza è piuttosto difficile; considerando i tempi di uscita recenti e l’attuale vita della prima stagione, è ancora troppo presto per parlare di ufficialità, ma le probabilità che possa nascere un secondo capitolo sono molto alte.

Netflix non ha proferito parola a riguardo, perciò bisognerà attendere ancora un po’ di tempo prima di avere la certezza di un rinnovo.

Nell’eventualità che Lo Scontro 2 ci sarà, sicuramente si farà affidamento a un periodo non precedente al 2024. Potrebbero quindi tornare i protagonisti della prima stagione, come Steven Yeun (ruolo di Danny Cho) e Ali Wong (ruolo di Amy Lau).

Si attendono aggiornamenti a riguardo, ma la speranza, da parte dei fan della serie, è altissima.

Quando è uscita la serie Lo Scontro e dove vederla

La prima stagione de Lo Scontro (titolo completo Beef – Lo Scontro) è uscita ufficialmente su Netflix il 6 aprile 2023. Solamente coloro che sono in possesso di un abbonamento alla piattaforma, quindi, avranno la possibilità di prenderne visione.

Quanti episodi ha la serie-tv?

Lo Scontro, alla sua primissima stagione, conta un totale di 10 episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 30/35 minuti.

Di che cosa parla Lo Scontro? La trama della serie-tv

È vero, la seconda stagione de Lo Scontro non è ancora stata ufficializzata, ma se si dovesse parlare di una possibile trama, probabilmente questa riprenderebbe da dove la prima stagione si è conclusa. Ne Lo Scontro 2, infatti, potremmo ritrovare Danny Cho e Amy Lau e la domanda sorge spontanea: lo scontro tra i due sarà terminato?

Ricordiamo infatti che la prima stagione de Lo Scontro racconta di un incidente stradale sfiorato in cui due persone sconosciute cominciano a suonarsi rispettivamente il clacson sfogando tutta la loro rabbia repressa e cominciando così a inseguirsi per le strade di Los Angeles. Lui, un muratore in crisi e lei, un’imprenditrice e artista dalla vita apparentemente perfetta. La serie-tv si incentra tutta su un tema particolarmente sentito, soprattutto oggi: la crisi dell’umanità, sempre in lotta con il giudizio degli altri e sempre impegnata a soddisfare le richieste degli altri piuttosto che seguire i propri sogni e stare dietro alle proprie attenzioni.

Il cast de Lo Scontro

I protagonisti de Lo Scontro sono:

Steven Yeun è Danny

è Danny Ali Wong è Amy

è Amy Joseph Lee è George, il marito di Amy

è George, il marito di Amy Young Mazino è Paul, il fratello di Danny

è Paul, il fratello di Danny David Choe è Isaac, il cugino di Danny

è Isaac, il cugino di Danny Patti Yasutake è Fumi, la mamma di George

è Fumi, la mamma di George Maria Bello è Jordan Forster, ricca mecenate dell’arte

è Jordan Forster, ricca mecenate dell’arte Ashley Park è Naomi

è Naomi Mia Serafino è Mia

Si attendono aggiornamenti: Lo Scontro 2 potrebbe davvero arrivare su Netflix.