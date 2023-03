Beef – Lo scontro: uscita, trama e cast

Beef – Lo scontro è una nuova serie tv, divertente e surreale, creata da Lee Sung, con protagonisti Ali Wong e Steven Yeun, che sta per debuttare su Netflix.



Beef – Lo Scontro: trama e cast

Dopo lo straordinario successo di Everything Everywhere All at Once, film dei Daniels diventato uno dei più grandi successi della stagione cinematografica, che ha trionfato agli Oscar arrivando a conquistare ben 7 statuette, A24 ci riprova, puntando su un altro progetto asiatico, ma questa volta per Netflix. La piattaforma si streaming è pronta ad ospitare la nuova serie tv Beef – Lo Scontro, la divertente e surreale dramedy creata da Lee Sung, con protagonisti Ali Wong e Steven Yeun. Quest’ultimo interpreta Danny Cho, un muratore in crisi perché è sull’orlo del fallimento, mentre l’attrice interpreta Amy Lau, un’imprenditrice molto insoddisfatta della sua vita. I due non si conoscono, ma da perfetti sconosciuti rimangono inaspettatamente coinvolti in un banale incidente automobilistico dovuto alla loro rabbia. Un piccolo scontro che in poco tempo si trasforma in una vera e propria faida, che fa emergere i loro istinti più cupi. Dove saranno in grado di spingersi i due protagonisti per riuscire ad avere la loro vendetta?

Una serie tv decisamente folle e cruda, ma in un certo senso anche realistica. È stata descritta da Lee Sung Jin come l’analisi di due persone “che hanno un sacco di questioni con cui non hanno fatto i conti, e continuano a reprimerle e a tenersele dentro”. Lee è lo sceneggiatore di Dave, Silicon Valley e Tuca & Bertie e lo spunto per questa serie gli è arrivato da un fatto che gli è realmente accaduto. Per uno screzio stradale, qualcuno lo ha aggredito e lui, “per qualche strano motivo”, non ha usato il buon senso e ha deciso di inseguirlo in modo impulsivo. Steven Yeun è l’attore sudcoreano di The Walking Dead e Burning di Lee Chang-dong, candidato all’Osca per la sua performance in Minari. Ali Wong è la stand-up comedian statunitense che ha ottenuto una nomination agli Emmy per Ali Wong: Don Wong, il suo terzo speciale comico realizzato per Netflix. Il cast della serie è completato da David Choe, Young Mazino, Joseph Lee, Patti Yasutake, Maria Bello, Ashley Park, Justin H. Min ed Andrew Santino.

Beef – Lo scontro: la serie tv arriva su Netflix



Beef – Lo scontro debutterà presto su Netflix e ha tutti i presupposti per essere un incredibile successo. Passata in anteprima all’edizione 2023 del SXSW, Lo scontro ha conquistato spettatori e critici che l’hanno vista in anteprima. The Hollywood Reporter l’ha definita una comedy “acuta, di empatia disarmante e dal divertimento assicurato”. La prima stagione di Beef – Lo Scontro è composta da 10 episodi e ognuno di questi ha come titolo una citazione di un’opera famosa, da “Gli uccelli non cantano, gridano di dolore” (da Burden of Dreams e La conquista dell’inutile di Werner Herzog) a “Figure di luce” di Carl Gustav Jung. Una serie molto particolare e decisamente da non perdere. L’appuntamento è su Netflix il 6 aprile 2023.