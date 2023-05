Elisa Isoardi pronta a tornare su Rai 1 con un nuovo programma

Belle notizie per i fan di Elisa Isoardi. La conduttrice è pronta per prendere il timone di una nuova trasmissione televisiva. Attualmente impegnata a ‘Vorrei dirti che‘, all’orizzonte potrebbe esserci la svolta definitiva per l’ex conduttrice della ‘Prova del cuoco‘.

Elisa Isoardi pronta a tornare su Rai 1 in un programma che l’ha già vista al timone. Con lei anche un apprezzato collega

Da tempo erano entrate in circolo diverse voci che parlavano di un ritorno in pompa magna per Elisa Isoardi. Tali voci pare che abbiano trovato finalmente riscontro, progetto che comunque non la vedrebbe condurre in solitaria, bensì condividere il piccolo schermo con un altro conduttore molto apprezzato della tv italiana.

La conduttrice è stata intervistata dal settimanale Nuovo in merito ai suoi prossimi ed attuali progetti televisivi. È carica d’entusiasmo Elisa Isoardi, non vede l’ora di presentare al suo pubblico nuove storie e nuove strategie per intrattenere la platea televisiva.

Dopo gli ottimi riscontri di ‘Vorrei dirti che‘, che la vede attualmente impegnata la domenica pomeriggio, molto presto Elisa Isoardi potrebbe passare da Rai 2 alla prima rete della tv generalista italiana. Su ciò che bolle in pentola comunque la conduttrice non si sbilancia troppo.

“Prematuro parlarne, ma diciamo che sarebbe bello tornare su Rai1 e vorrebbe dire che questa bellissima esperienza con ‘Vorrei dirti che’ è stata proficua“ ha affermato Elisa, aggiungendo: “Sarei la donna più felice del mondo”.

Elisa Isoardi e Beppe Convertini spalla a spalla?

Il programma che potrebbe vedere la conduzione di Elisa Isoardi sarebbe ‘Linea verde’, contenitore che in passato l’ha già vista al timone. In questo caso al suo fianco potrebbe ritrovare il collega Beppe Convertini.

“Questo è stato un programma nelle mie corde e che ho amato molto perché mio padre è un agricoltore. Convertini? Non lo conosco al di fuori del lavoro, però lo trovo molto carino, educato e gradevole. Sarei felice di condividere questa esperienza con lui”, ha rivelato la conduttrice.