Avete già guardato tutte le anteprime esclusive di maggio su Amazon e quelle di giugno su Netflix? E tutti i film previsti per il 2021? Se la risposta è “sì” ad entrambe le domande, allora siete pronti per scoprire l’ultima novità proposta dalla piattaforma di streaming più famosa al mondo.

Netflix ha infatti deciso che la bella e brava attrice Lindsay Lohan tornerà a recitare in un nuovo film romantico a tema natalizio. Purtroppo non si sa ancora molto al riguardo, come ad esempio lo stesso titolo rimane un mistero. Vediamo intanto qui di seguito tutti i dettagli che già sono stati diffusi.

Lindsay Lohan al cinema e su Netflix

La bella e brava attrice Lindsay Lohan ha iniziato la sua carriera di attrice e modella quando era ancora una bambina molto piccola.

Subito ha avuto un successo grandioso tanto da farla amare dal pubblico americano fin da subito. Molti infatti sono stati i film in cui ha preso parte al cinema, sul piccolo schermo e sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo, Netflix.

Lindsay Lohan su Netflix e la carriera stroncata

Purtroppo però, la sua carriera si è interrotta verso il 2007 quando ha iniziato ad avere problemi con la giustizia, in seguito a guide in stato di ebbrezza e possesso di droga.

Ha dovuto affrontare diverse cause giudiziarie con condanne in carcere, riabilitazione educativa, lavori socialmente utili, arresti domiciliari, ecc. Solo verso il 2015 ha finalmente risolto tutte le questioni legali ed è potuta tornare a recitare al cinema e su Netflix.

Lindsay Lohan torna su Netflix

Infatti, dopo tante peripezie, è stato proprio la piattaforma di streaming Netflix a dare una nuova possibilità alla bella attrice tormentata. Presto, anche se non si sa con esattezza quando sarà la data di uscita, la vedremo in un nuovo film firmato Netfflix nei panni della protagonista.

A quanto pare, si tratta di una commedia romantica a tema natalizio che però, secondo alcuni rumors, non dovrebbe uscire prima della fine del 2022. Quindi la strada è ancora lunga e nel frattempo che aspettiamo, cerchiamo di conoscere quanti più dettagli riusciamo a captare.

Lindsay Lohan su Netflix: la trama del film

Secondo le informazioni che siamo riusciti a raccogliere, il film comico-divertente dal gusto romantico e a tema natalizio avrebbe una trama molto semplice ma al tempo stesso decisamente accattivante.

Lindsay Lohan rivestirebbe i panni della protagonista, una ricca e viziata ereditiera il cui destino è già segnato fin dalla sua nascita. Infatti è promessa sposa ad un uomo ricco e viziato come lei e dopo il matrimonio, deve gestire un grande albergo di lusso e condurre la sua vita tra ricchezza e sfarzi di ogni tipo.

Ma purtroppo o per fortuna, le cose non vanno come devono andare: a causa di una caduta da sci e una botta in testa, la ricca e viziata ereditiera perde la memoria. In questo modo, tutta la sua vita cambia completamente e si ritrova così a dover fare i conti con una nuova realtà. Chissà se questa nuova vita sarà alla sua altezza o viceversa?