In Spagna sono ore complicate per Letizia Ortiz, al centro di uno scandalo. L’ex cognato Jamie Del Burgo ha infatti dichiarato di essere stato il suo amante. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto Del Burgo.

Letizia di Spagna, l’ex cognato Jamie Del Burgo: “Ero l’amante della regina”

Stranamente non ci troviamo in Inghilterra e i protagonisti di questo nuovo scandalo non sono i Windsor. Siamo invece in Spagna dove la regina Letizia Ortiz è protagonista, suo malgrado, di un libro scandalo. Jamie Del Burgo, l’ex marito della sorella di Letizia, ha raccontato a Jaime Peñafiel, l’autore del libro “Letizia e io. Quali segreti nasconde la regina Letizia?“, della lunga storia d’amore che avrebbe avuto con la regina, anche dopo il matrimonio di lei con Filippo VI. Secondo quanto raccontato dall’uomo, la storia con Letizia è cominciata nel 2002 e, due anni dopo, lui avrebbe voluto farle la proposta di matrimonio e perciò la invitò nel giardino dell’hotel Ritz: “aveva in tasca un anello di fidanzamento però non glielo diede perché Letizia gli rivelò di aver incontrato l’uomo che le avrebbe cambiato la vita: Felipe di Borbone e di Grecia”, scrive Peñafiel. Da allora la relazione si trasformò in una amicizia, sempre secondo quanto raccontato da Del Burgo, fino al 2010, quando riscoppiò l’amore. Jamie ha raccontato che un giorno lui e Letizia erano sdraiati a bordo piscina di casa sua e la regina gli avrebbe detto di amarlo. Inoltre i due non solo avrebbero avuto il desiderio di scappare insieme negli Stati Uniti ma Letizia gli avrebbe anche proposto di avere un figlio insieme tramite una madre surrogata a Los Angeles. Nello stesso periodo Letizia era stata fotografata mentre baciava il marito ma, secondo Jamie, doveva farlo per proteggere la loro relazione. Nel 2011 Letizia avrebbe messo fine alla relazione clandestina.

Jamie Del Burgo: la foto sui social

Jamie Del Burgo per provare che quello che ha raccontato è la verità, ha pubblicato anche una foto su X dove si vede Letizia incinta mentre si scatta un selfie davanti allo specchio. Il testo dice: “Amore. Indosso la tua pashmina, è come sentirti accanto a me. Si prende cura di me. Mi protegge. Conto le ore finché non ci rivedremo. Amando Te. Fuori di qui.” Il post è stato cancellato dopo poche ore, inoltre la foto comunque non prova nulla, nessuno può sapere se le parole sono state davvero dette da Letizia oppure semplicemente inventate dall’ex cognato, in quanto non si trattava né di uno screenshot né di una lettera scritta a mano. Insomma le dichiarazioni di Jamie Del Burgo sicuramente continueranno a far discutere, a oggi non c’è nessuna prova se quanto raccontato corrisponde a verità oppure no. Per il momento la Corona Spagnola non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Staremo a vedere se lo farà presto.

