Cosa si cela dietro l’anello di Letizia Ortiz? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cosa si cela dietro l’anello di Letizia Ortiz?

Letizia Ortiz, la regina consorte di Spagna, ha un anello dal quale non si separa mai, lo indossa in tutte le occasioni speciali, anche abbinato alla tiara. L’anello in questione si tratta di un gioiello del marchio romano Coreterno, fondato da Michelangelo Brancato, il cui obiettivo era quello di riunire tutti gli elementi che ama, ovvero arte classica, incisioni antiche, nuovi media, riferimenti al punk rock, positivismo e artigianato impeccabile. L’anello in oro indossato da Letizia Ortiz ha fatto davvero il giro del mondo, un anello davvero unico, in grado di attirare subito l’attenzione su di sé. All’esterno dell’anello è presente un’incisione, ovvero la scritta Amor che tutto move.

Letizia Ortiz, l’anello che non si toglie mai

Come abbiamo appena visto, l’anello che la regina consorte di Spagna, Letizia Ortiz, non si toglie mai dalla mano sinistra è un anello del marchio romano Coreterno, fondato da Michelangelo Brancato. Letizia Ortiz ha indossato questo anello anche durante eventi importanti, di recente, ad esempio, in occasione del diciottesimo compleanno della figlia, Leonor, la quale ha giurato fedeltà alla Costituzione, e anche durante la cena di gala in Danimarca, in occasione della visita del marito, Re Filippo VI di Spagna, nel Paese Scandinavo. Durante la cena di gala, Letizia ha indossato l’anello abbinato a un abito di colore blu firmato Felipe Varela e ad altri gioielli a dir poco meravigliosi: la tiara Flor de Lis, che è uno dei gioielli più pregiati della famiglia reale spagnola, e un paio di orecchini di zaffiro appartenenti a Sofia di Grecia. Michelangelo Brancato, a Vanity Fair, ha parlato dell’anello creato per Letizia Ortiz: “l’ho disegnato ispirandomi alle fedi artigianali del Medioevo, cercando di ricrearne la superficie e la forma irregolare. Il mio obiettivo era quello di evocare il valore e il significato che questi anelli avevano nella vita delle persone: un simbolo di amore, fede e passione fin dall’antichità. Per aggiungere ulteriore profondità, ho inserito alcune parole tratta da poesie sull’amore eterno, infondendo all’anello un ricco significato emotivo e storico. Per me e per tutto il team è stato un onore incredibile e un vero successo vedere che la Regina di Spagna indossava uno dei nostri anelli fatti a mano. È un’icona di stile grandiosa. La sua capacità di coniugare senza sforzo l’eleganza con la moda contemporanea riflette un acuto senso dello stile e la volontà di adottare accessori unici e ricchi di significato. Essere stati scelti da una donna così straordinaria e capace di dettare tendenza ci ha indubbiamente toccato il cuore riempendoci di una gioia sconfinata. Disegnare un anello per una regina è come costruire una chitarra per Jimi Hendrix. Per un designer di gioielli, non c’è niente di meglio!”

Ancora una volta, quindi, Letizia Ortiz si è dimostrata indiscussa regina di stile.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Letizia di Spagna detta tendenza con l’abito grigio

Bracciale Pandora annerito, come pulirlo: 7 consigli per lucidarlo