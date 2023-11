Juvia Mutesi è la nuova regina di Busoga. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati gli abiti indossati dalla nuova regina durante il suo matrimonio con il re di Busoga, William Gabula Nadiope VI.

L’Africa ha una nuova regina: Jovia Mutesi

Jovia Mutesi è la nuova regina di Busoga. Lei e il re di Busoga William Gabula Nadiope VI si sono sposati a Bugembe, la capitale del regno ugandese. Jovia Mutesi, una contabile ugandese, è quindi la nuova regina di Busoga. Il loro è stato il primo matrimonio reale dopo quello dei nonni dello sposo che si sono svolti nelle meta degli anni Cinquanta, e perciò hanno voluto festeggiare in grande stile. La cerimonia si è svolta secondo il rito anglicano, gli sposi sono arrivati accompagnati da una processione e poi c’è stato un grande ricevimento a Palazzo Igenge, che è la residenza ufficiale del Re di Busoga. Gli invitati sono stati circa 2.000, tra cui anche diversi reali africani, come per esempio la regina Sylvia di Buganda e la regina madre di Tooro, che sono le rappresentanti degli altri due regni che compongono lo Stato dell’Uganda. Ma, come si è vestita la sposa per il sui matrimonio con il re di Busoga? Scopriamolo insieme.

L’Africa ha una nuova regina: per il matrimonio sfoggia 3 abiti sfarzosi

Come abbiamo appena visto, l’Africa ha una nuova regina, ovvero Jovia Mutesi che, andando in sposa al re William Gabula Nadiope VI, è diventata la regina di Busoga. Per il matrimonio, Jovia ha sfoggiato tre abiti sfarzosi, uno più bello dell’altro e tutti firmati Hers, un brand ugandese. Vediamo adesso insieme nel dettaglio i tre abiti indossati dalla nuova regina di Busoga:

Il primo abito indossato da Jovia Mutesi è stato un vestito di colore bianco arricchito da ricami floreali e caratterizzato da una gonna super vaporosa e dal bustino con le maniche lunghe e in pizzo. Immancabile ovviamente il lungo strascico. Sul capo, al posto del velo, una splendida Tiara. Lo sposo invece ha indossato un abito da cerimonia e un cappello caratteristico sormontato da una piuma. Il secondo abito indossato dalla nuova regina di Busoga è ancora di colore bianco. Si tratta di un abito drappeggiato che risalta appieno la silhouette e che ha le maniche realizzate in un tessuto più leggero. Anche in questo caso sul capo Jovia Mutesi ha sfoggiato un’altra meravigliosa Tiara. Lo sposo invece ha indossato uno smoking nero. Il terzo abito sfoggiato da Jovia è di colore diverso. La nuova regina ha scelto un abito scuro aderente con le maniche lunghe a contrasto, una nera e una bianca e uno strascico laterale. Ai piedi invece un paio di décolleté.

Jovia Mutesi, la nuova regina del Busoga, ha quindi indossato degli abiti super sfarzosi, per un matrimonio che difficilmente verrà dimenticato nel piccolo regno di Busoga.

