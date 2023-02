L’elefante del mago: trama, cast e uscita

L’elefante del mago è un tenero film d’animazione per tutta la famiglia che sarà presto disponibile su Netflix. Un’avventura che sicuramente riuscirà ad incantare sia i grandi che i piccini, che vede come protagonista un elefante e il suo amico mago.

L’elefante del mago: data di uscita e trama

Manca pochissimo per lasciarsi incantare da un nuovo film di animazione che riuscirà sicuramente a conquistare tutti, sia i più piccini che i più grandi. A partire dal 17 marzo 2023, sarà disponibile su Netflix L’elefante del mago, un film d’animazione davvero molto tenero, che conquisterà il cuore del pubblico. Il trailer del film è già stato pubblicato. La storia seguirà le avventure di un elefante di nome Mila e del suo amico umano, un giovane mago di nome Peter, alla ricerca di sua sorella minore, che è scomparsa improvvisamente.

Il film si è ispirato ad un libro per bambini di Kate DiCamillo, dal tutolo The Magician’s Elephant, ed è diretto da Wendy Rogers.

Il film racconta la storia di Peter, un bambino molto dolce, fratellino maggiore che, dopo aver incontrato una chiromante, è convinto di poter trovare sua sorella Adele, scomparsa da un po’ di tempo, solo se seguirà una misteriosa elefantessa. Peter inizia a cercare questo animale, nella speranza che riesca ad aiutarlo a trovare la sorella Adele.

Durante uno spettacolo di prestigio, l’elefantessa appare come per magia, e Peter capisce che deve superare tre difficili prove, quasi impossibili, per riuscire ad averla e andare avanti con la sua ricerca. Il finale sarà davvero incantevole, così come tutta la narrazione, ricca di dolcezza e di magia. Un viaggio davvero magico e pieno d’amore, che riempirà il cuore di emozioni.

Le parole della regista

“Sono grata di potervi presentare il nostro nuovo film, nato da un lavoro di squadra immenso. Siete pronti ad addentrarvi ne L’elefante del mago, un gioioso adattamento del romanzo pluripremiato di Kate DiCamillo? La pellicola segue la storia di Peter, giovane e ottimista in una ricerca per trovare sua sorella minore. Il tutto sarà accompagnato da sceneggiatura a tratti simpaticissima, ma anche profonda, curata da Martin Hynes, in combo con l’esperienza della bravissima Julia Pistor, L’elefante del Mago è stato il mio primo figlio. Sarò per sempre grata alla nostra squadra di Netflix e dell’Animal Logic che insieme hanno designato e realizzato un bellissimo, surreale e tangibile mondo, nel quale il nostro cast ha potuto fiorire. Non avrei potuto chiedere una storia più emozionante da raccontare insieme a un cast di attori e voci così talentuose” ha dichiarato la regista Wendy Rogers. Negli anni è diventata famosa per i suoi tanti lavori, come Il Gatto con gli Stivali e Le Cronache di Narnia: Il Principe Caspian. Con questo film, però, debutta ufficialmente nel ruolo di regista. La Rogers sta già lavorando ad un nuovo progetto, The Extincts, un adattamento cinematografico dei romanzi di Veronica Cossanteli, che raccontano la storia di un bambino che scopre creature considerate estinte da diverso tempo in una caverna. Un nuovo progetto che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico.