In arrivo al cinema il film “L’arte della gioia” di Valeria Golino, presentato alla 77esima edizione del Festival di Cannes. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la trama, il cast e la data di uscita del film.

L’arte della gioia: uscita e cast del film

E’ in corso al 77esima edizione del Festival di Cannes. Ieri, 22 maggio 2024, è stata la volta della nostra Valeria Golino, che ha presentato il film “L’arte della gioia”, tratto dal romanzo postumo della scrittrice e attrice siciliana Goliarda Sapienza a 100 anni dalla nascita. Questa serie tv uscirà al cinema in due parti, la prima il 30 maggio, la seconda il 13 giugno. Poi sarà visibile su Sky Original e NOW. Per quanto riguarda il cast, abbiamo la giovanissima attrice Tecla Insolita, che abbiamo ad esempio visto recitare nella serie tv “L’allieva 2″. Tecla è anche una cantante, vincitrice di Sanremo Young nel 2019. Tecla sarà affiancata dall’attrice e regista italiana Jasmine Trinca, vincitrice nel corso della sua carriera di due David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’Oro, due Ciak D’Oro e il Premio Marcello Mastroianni alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. Nel cast anche l’attore Guido Caprino, Valeria Bruni Tedeschi e Alma Noce.

L’arte della gioia: la trama del film

Come abbiamo appena visto, Valeria Golino ha presentato a Cannes il suo film “L’arte della gioia”, che uscirà al cinema in due parti, una il 30 maggio, l’altra il 13 giugno. Il film racconta la vita di Modesta, nata in Sicilia nel 1900 da una famiglia povera. Dopo un’infanzia difficile e un tragico incidente che la strappa dalla sua famiglia, Modesta viene accolta in un convento, diventando la protetta della Madre Superiore. In seguito si traferisce nella villa della Principessa Brandiforti, dove si mostrerà indispensabile, ottenendo sempre più potere a palazzo. In conferenza stampa a Cannes, è la stessa Valeria Golino a parlare del suo film. Ecco cosa ha detto l’attrice: “ho avuto con il libro un rapporto molto diverso ogni volta che l’ho preso in mano. La prima volta mi ha turbata la sua scabrosità, ho avuto una reazione molto emotiva di fronte a fatti e informazioni incredibili, fantasmagorici, tersi di eros, a tratti morbosi, scabrosi. Mi era piaciuto, ma ero anche turbata, lo sentivo come una cosa aliena da me.” La Golino ha raccontato di averlo letto una seconda volta solamente quando la produttrice, Viola Prestieri, le ha rivelato di aver acquisito i diritti del libro proponendole di farne un film. Inizialmente “L’arte della gioia” doveva appunto essere un film, ma alla fine hanno deciso che era meglio farne una serie televisiva che, vi ricordo, uscirà su Sky Original e su Now, mentre al cinema sarò divisa in due parti, la prima uscirà il 30 maggio, la seconda il 13 giugno.

