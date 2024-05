Tra i film in gara alla 77esima edizione del Festival di Cannes c’è anche “Marcello Mio” di Christophe Honoré. Un film omaggio al grande attore italiano Marcello Mastroianni, a cento anni dalla nascita. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sulla trama e il cast.

Marcello Mio: cast e trama del film presentato a Cannes

E’ in corso la 77esima edizione del Festival di Cannes. Tra i film in gara quest’anno c’è anche la pellicola di Christophe Honoré, “Marcello Mio”, dedicata al grande attore italiano Marcello Mastroianni, a cento anni dalla sua nascita. Nel cast del film non poteva che esserci la figlia di Marcello Mastroianni, ovvero Chiara, nota attrice francese, e la madre Catherine Deneuve, anche lei famosissima attrice francese. Nel cast del film anche Fabrice Luchini, Stefania Sandrelli, Benjamin Biolay Hugh Skinner, Nicole Garcia e Melvil Poupaud. Il film è stato girato a Parigi, a Roma e nella località balneare di Formia, nel Lazio ed è un vero e proprio omaggio a Marcello. Nel film, Chiara Mastroianni, decide, per una estate, di riportare in vita suo padre attraverso di lei. Indossa quindi i suoi vestiti, parla con la sua voce e cerca di comportarsi proprio come lui. La sua interpretazione è talmente convincente che le persone credono davvero che Marcello sia tornato. Il film, vi ricordo, è in concorso al Festival di Cannes 2024 e uscirà nelle sale cinematografiche italiane giovedì 23 maggio.

Chi era Marcello Mastroianni

Come abbiamo appena visto, quest’anno in gara alla 77esima edizione del Festival di Cannes c’è anche il film “Marcello Mio” di Christophe Honoré, film che rende omaggio al grande attore italiano, a cento anni dalla nascita. Marcello nacque infatti il 28 settembre del 1924 a Fontara Liri, in provincia di Frosinone. Marcello è stato un grande attore italiano, nonché uno degli attori più amati anche all’estero. Ha recitato in diversi film di Federico Fellini e spesso ha recitato in coppia con Sophia Loren. Ha interpretato sia ruoli drammatici che comici, è spesso è stato affiancato da altri grandissimi attori quali Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi. Per tre volte è stato candidato all’Oscar come miglior attore per i film “Divorzio all’italiana”, Una giornata particolare” e “Oci Ciornie”. Ha vinto due Golden Globe, otto David di Donatello, due Premi BATFTA, otto Nastri d’Argento, cinque Globi D’Oro e un Ciak d’Oro. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato sposato con l’attrice Flora Carabella, dalla quale ha avuto una figlia, Barbara. I due si separarono nel 1970. Marcello ebbe poi una storia con Catherine Deneuve, dalla quale nacque la figlia Chiara. Nel 1976 si è legato alla regista Anna Maria Tatò, con la quale convisse fino alla morte. Marcello Mastroianni morì nel 1996, a 72 anni a causa di un tumore al pancreas.

