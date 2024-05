Ieri, 21 maggio 2024, è stata la volta della presentazione del film di Paolo Sorrentino, “Parthenope“, alla 77esima edizione del Festival di Cannes. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sulla pellicola del regista napoletano.

Parthenope di Paolo Sorrentino: trama, cast, uscita, musica

“Parthenope” è il nuovo film del regista napoletano Paolo Sorrentino, in gara alla 77esima edizione del Festival di Cannes. Questo film rappresenta un naturale seguito della pellicola “E’ stata la mano di Dio”, ed è una vera e propria dedica alla sua giovinezza mancata. Questo nuovo film del regista napoletano si basa sul mito della Sirena Partenope, che è una delle più grandi tradizioni napoletane. Siamo a Napoli nel 1950 quando nasce Parthenope, dall’acqua del mare della baia, quasi come se fosse una sirena. Parthenope diventa bellissima, il suo sguardo cattura chiunque la incontri. Primo fra tutti il suo amico di infanzia, Sandrino, ma anche il fratello della giovane, Raimondo, è ossessionato dalla sua bellezza. Insieme formano un trio inseparabile, ma un fatto tragico cambierà la loro vita e li metterà su strade diverse. All’università Parthenope conosce il professore Devoto Marotta, che diventa quasi come un padre per lei. Nel suo percorso di vita incontrerà figure diverse, come una insegnante di recitazione e una diva del cinema. Il film, inoltre, si soffermerà su delle date importanti, come il 1968, ovvero l’anno delle manifestazioni studentesche, o il 2023, l’anno dello Scudetto del Napoli. La canzone originale del film, ovvero “E si’ arrivata pure tu”, è firmata dal cantautore napoletano Valerio Piccolo. Per quanto invece riguarda il cast, nel panni di Parthenope troviamo l’attrice Celeste Dalla Porta, mentre a interpretare la protagonista da adulta troviamo invece la nota attrice Stefania Sandrelli. Nel panni della diva del cinema Greta Cool troviamo l’attrice napoletana Luisa Ranieri, mentre l’insegnante di recitazione Flora Malva è interpretata dall’attrice Isabella Ferrari. Silvio Orlando veste i panni del professore Devoto Marotta. Il film di Sorrentino uscirà nelle sale italiane il prossimo autunno e, subito dopo, sarà disponibile in esclusiva su Netflix.

Parthenope Sorrentino: in concorso a Cannes 2024

Ieri, 21 maggio 2024, è stato il giorno di Paolo Sorrentino e del suo film “Parthenope”, in gara alla 77esima edizione del Festival di Cannes. Ecco cosa ha dichiarato il regista napoletano a Variety circa il suo nuovo film, affermando come “Parthenope” sia il naturale seguito dell’altro suo film “E’ stata la mano di Dio”: “ho iniziato con ‘E’ stata la mano di Dio” dove mi interessava descrivere la mia giovinezza e ho continuato, o sviluppato in parallelo, con quest’altra cosa che mi interessava che è parlare della mia giovinezza mancata. L’abbandono, la spensieratezza dei ragazzi del film è qualcosa che mi sfuggiva. Quella la sognavo soltanto. Quindi volevo parlare di una giovinezza sognata, più che di una giovinezza vissuta, come invece ho fatto con ‘E’ stata la mano di Dio'”.

