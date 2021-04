Alberto Matano, a La Vita in diretta martedì 20 aprile, ha ospitato in studio Roberto Poletti, Anna Pettinelli e Katia Ricciarelli.

Nella puntata di ieri, 20 aprile, si è parlato della Royal Family e Katia Ricciarelli ha affermato di aver conosciuto il Principe Carlo. Nel descrivere l’incontro con lui si è lasciata andare a una gaffe nei confronti di una sua collega. Alberto Matano ha chiesto alla Ricciarelli se il Principe Carlo fosse andata a trovarla dopo lo spettacolo. La cantante, sorridendo, ha affermato:

Non sono mica come Rita Dalla … no, come si chiama? Sì, non sono come Rita Dalla Chiesa che dice che va a letto con tutti e poi non è vero. Io se è vero, poi non lo dico