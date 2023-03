La vita che volevi: trama, cast e uscita della serie Netflix

La vita che volevi è una nuova serie tv italiana che fa riflettere sulla felicità e sui valori. Una serie tv girata tra Lecce, il Salento e Napoli, pronta a debuttare su Netflix.

La vita che volevi, la serie tv italiana su Netflix



La piattaforma di streaming Netflix è pronta ad accogliere una nuova serie tv italiana, pronta a far riflettere gli spettatori sui valori della vita e sulla tanto desiderata ricerca della felicità. Il titolo della nuova serie è La vita che volevi ed è prodotta da Banijay Studios Italy. Sono previsti sei episodi e le riprese sono appena iniziate, tra Lecce, il Salento e Napoli. Questa nuova serie tv è stata scritta e creata da Ivan Cotroneo e da Monica Rametta, e diretta dallo stesso Cotroneo. Si tratta di una storia molto intensa che parla di legami molto forti, di amicizia e di scoperta. Una serie che va ad indagare in modo profondo sul concetto di felicità che crediamo di desiderare, spesso programmata e ordinata, ma anche di quella che invece riesce a sorprenderci, che scombussola tutti piani. Questo è proprio ciò che accade alla protagonista Gloria e che risuona in tutti i personaggi che vengono coinvolti nella storia. Le riprese sono iniziate, ma per il momento non c’è ancora una data di uscita ufficiale. Probabilmente il pubblico potrà trovarla su Netflix tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

La vita che volevi: la trama e il cast della serie tv



Come abbiamo già accennato, Gloria è la protagonista de La vita che volevi. La donna è convinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica e trovato l’amore con Ernesto. Un giorno, però, la sua vita viene sconvolta dall’arrivo di Marina, sua amica ai tempi dell’università a Napoli, prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione. Marina porta con lei Andrea e Arianna, i figli avuti da due diverse relazioni, ed è anche incinta per la terza volta, di Pietro, un giovane dal carattere passionale e forse anche abbastanza pericoloso. Gloria non vorrebbe riallacciare i rapporti con Marina perché le ricorda una parte della sua vita che vorrebbe completamente dimenticare. Questa ex amica però nasconde molti segreti. Presto arriva Sergio, il padre di Arianna, un uomo tutto d’un pezzo particolarmente diffidente nei confronti di Gloria. Per lei è arrivato il momento di fare i conti con la vita che voleva, per scoprire che la felicità a volte arriva in modi inaspettati e che l’amore è sempre la forza più grande, in grado di muovere ogni cosa.

Tra i protagonisti de La vita che volevi ci sono Vittoria Schisano (Gloria), Giuseppe Zeno (Sergio), Pina Turco (Marina), Alessio Lapice (Pietro) e Nicola Bello (Andrea). La produzione sarà a cura di Massimo Del Frate, Head of Drama per Banijay Studios Italy. Sicuramente questa serie tv riuscirà ad appassionare moltissimi telespettatori, proprio per via degli argomenti che va a toccare, con grande delicatezza, che sicuramente spingeranno le persone ad immedesimarsi in questi sentimenti e queste emozioni.