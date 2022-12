La vita bugiarda degli adulti è una nuova serie tv Netflix tratta dal romanzo di Elena Ferrante. Uscirà sulla piattaforma di streaming ad inizio gennaio, con una meravigliosa colonna sonora e un’atmosfera davvero unica.

La vita bugiarda degli adulti: la nuova serie di Netflix

La vita bugiarda degli adulti è una nuova attesissima serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante, che debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo 4 gennaio 2023. La storia gira intorno al passaggio dall’infanzia all’adolescenza di Giovanna, nell’Italia degli anni Novanta. Il suo rendimento a scuola e il suo umore iniziano a cambiare e il padre la paragona alla zia Vittoria, una figura misteriosa. Interessata e curiosa di conoscerla, Giovanna spinge in padre ad organizzare un incontro e resta affascinata da questa donna, entrando a far parte della sua vita.

La zia le rivelerà alcuni retroscena sulla sua famiglia. “Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell’appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto – gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole – è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione” è l’incipit della serie La vita bugiarda degli adulti.

La vita bugiarda degli adulti: la colonna sonora

La colonna sonora sarà perfettamente adeguata a questo racconto così profondo, che parla di un momento molto delicato, il passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Non si hanno ancora i titoli esatti della colonna sonora della serie. In molti hanno ipotizzato che possa esserci un brano di Emma Marrone, visto che nel primo teaser lanciato da Netflix la voce narrante era proprio la sua. Quello che è certo è che alla premier de La vita bugiarda degli adulti, che si è tenuta all’Auditorium della Conciliazione di Roma, si è ascoltata anche dell’ottima musica. Oltre ad essere presenti il regista e il cast, si è tenuto un vero e proprio concerto a sorpresa di Raiz e dei 99 Posse, che sembrano essere super presenti nella colonna sonora della serie. Questi ultimi sono anche presenti in una scena, dove interpretano loro stessi. Una performance live che ha dato modo di sapere qualcosa in più sulla colonna sonora di questa serie, ambientata a Napoli, negli anni Novanta. Un modo per entrare a tutti gli effetti nell’atmosfera che il regista ha voluto regalare agli spettatori, mantenendo come base il famoso romanzo di Elena Ferrante, particolarmente amato. Sicuramente i brani della colonna sonora della serie tv saranno adatti all’epoca raccontata, alle emozioni della protagonista, come perfetto sottofondo ad un racconto intimo e profondo.