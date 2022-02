La vita bugiarda degli adulti, trama e cast della serie Netflix

“La vita bugiarda degli adulti” è uno dei romanzi di Elena Ferrante, già nota sia agli amanti della letteratura sia agli appassionati del piccolo schermo per il successo de “L’amica geniale”, che trasmesso sulla Rai, è già arrivato alla terza stagione.

La Ferrante dicevamo, conquista un’altra volta il piccolo schermo con uno dei suoi romanzi, presto trasmesso in streaming su Netflix. Ecco tutto quello che sappiamo sulla trama, qualche curiosità e il cast che è appena stato svelato.

La vita bugiarda degli adulti, il cast della serie Netflix

Come anticipato, il cast de “La vita bugiarda degli adulti” è appena stato svelato. Ad interpretare Giovanna, la protagonista, è Giordana Marengo al suo debutto sullo schermo, Azzurra Mennella è invece Ida, mentre Rossella Gamba è Angela.

Fanno parte del cast anche Alessandro Preziosi celebre per tantissime interpretazioni tra cui quella in “Elisa di Rovombrosa”, nei panni di Andrea, Valeria Golino (anche lei apprezzatissima dal cinema italiano) in quelli di Vittoria e Susy Del Giudice in quelli di Margherita. Pina Turco è invece Nella mentre Biagio Forestieri è Mariano.

La trama

Sulla trama della serie tv sappiamo ancora molto poco, possiamo però basarci su quella del libro della Ferrante che racconta la storia di Giovanna ambientata durante quello che è il tipico e cruciale passaggio dall’infanzia all’adolescenza in una Napoli degli anni ’90, divisa letteralmente tra tradizione e voglia di cambiamento.

Curiosità sulla serie

La produzione della serie tv è divisa tra le ambientazioni di Napoli e quelle di Milano e si compone di sei episodi. Elena Ferrante ha curato la scrittura della serie insieme a Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis, che sarà anche alla regia.

È da poco stata svelata anche la vera identità di Elena Ferrante, che altri non sarebbe che Anita Raja, l’autrice lo avrebbe confermato tramite il proprio profilo Twitter.