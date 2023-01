La Vita Bugiarda degli Adulti è una serie tv che si basa sull’omonimo romanzo di Elena Ferrante, uscita mercoledì 4 gennaio su Netflix. In molti si stanno chiedendo se arriverà la seconda stagione.

La Vita Bugiarda degli Adulti: la seconda stagione ci sarà?

Dopo il grande successo della prima stagione de La Vita Bugiarda degli Adulti su Netflix, viene spontaneo chiedersi se ci sarà una seconda stagione. Il primo capitolo ha debuttato il 4 gennaio sulla piattaforma, sulla base dell’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Era stato annunciata più di tre anni fa e finalmente è stata resta disponibile con tutti i suoi sei episodi, per la regia di Edoardo De Angelis. La seconda stagione ci sarà? Per il momento sembra improbabile.

La serie è stata concepita sulla base del romanzo, che racconta una storia che si conclude in un singolo volume. Netflix, però, se l’autrice è d’accordo, potrebbe anche decidere di continuare a raccontare la storia della protagonista Giovanna. Tutto dipende da quello che deciderà Netflix, anche se sembra davvero improbabile che possa portare avanti un racconto che nella sua versione originale si è concluso.

Se dovessero decidere di fare una seconda stagione, debutterebbe sicuramente non prima del 2024.

La produzione dei nuovi episodi dovrebbe iniziare entro l’autunno di quest’anno, in modo da avere il tempo necessario per girare le puntate. Tenendo conto dei tempi richiesti anche dalla post-produzione, un’eventuale uscita arriverebbe su Netflix nella seconda metà del 2024.

La Vita Bugiarda degli Adulti: la trama di un’eventuale seconda stagione

La serie è un ritratto molto forte e originale del passaggio della protagonista Giovanna dall’infanzia all’adolescenza, in una Napoli degli anni Novanta. La giovane è in cerca della sua identità, che non è più quella felice dell’infanzia, ma è decisamente più tormentata. Vive questo passaggio tra due Napoli diverse, ma nello stesso tempo molto simili, che si temono e si detestano. Giovanna oscilla tra queste due realtà, camminando tra numerosi ostacoli, a volte cadendo e precipitando, a volte ritrovando la strada, sempre disorientata in una città che sembra non avere risposte e che sembra volerla lasciare senza scampo. Un passaggio d’età molto difficile, molto delicato, raccontato con grande sincerità e grande intensità. Se Netflix dovesse decidere di proseguire con una seconda stagione, probabilmente mostrerà come Giovanna sta affrontando questa adolescenza turbolenta e come si sono evoluti i rapporti che ha instaurato con tutte le persone che ha incontrato nel suo cammino, a partire dai genitori e dalla zia Vittoria.

Del cast fanno parte l’attrice esordiente Giordana Marengo, che interpreta il ruolo di Giovanna, la famosa attrice Valeria Golino, nel ruolo della zia Vittoria, Alessandro Preziosi, che interpreta il padre Andrea, e Pina Turco, che interpreta il ruolo di Nella. Nel cast è presente anche Azzurra Mennella, nei panni di Ida, e Rossella Gamba, nel ruolo di Angela, le due sorelle amiche di Giovanna. Presenti anche Raffaella Rea (Costanza), Biagio Forestieri (Mariano), Susy Del Giudice (Margherita), Giuseppe Brunetti (Corrado), Maria Vera Ratti (Giuliana), Gianluca Spagnoli (Tonino), Adriano Pantaleo (Rosario) e Giovanni Buselli (Roberto). Un’eventuale seconda stagione potrebbe seguire lo schema produttivo della prima, con sei episodi da 50 minuti ciascuno. Per sapere se realmente verrà realizzata, però, bisognerà aspettare un eventuale annuncio ufficiale da parte di Netflix.