La penna di Elena Ferrante ritorna sullo schermo. Dopo L’amica geniale è il turno della nuova serie-tv La Vita Bugiarda degli Adulti, arrivata su Netflix il 4 gennaio 2023.

Che cosa cambia tra il noto romanzo e il nuovo progetto seriale? Scopriamo insieme maggiori dettagli.

La vita bugiarda degli adulti: le differenze tra libro e serie-tv

La vita bugiarda degli adulti è diretta da Edoardo De Angelis, il quale ha da subito reso chiaro il suo intento di rimanere il più fedele possibile al noto romanzo di Elena Ferrante.

In particolare, De Angelis ha voluto rimanere fedele alla location, la città di Napoli, detentrice di un ruolo chiave in primis nel romanzo e, di conseguenza, anche nella serie-tv.

Tutti i luoghi presenti nel romanzo di Ferrante, dunque, girano attorno alla bella Napoli, e non essendo semplici location, il regista ha voluto rimanervi fedele. Ogni luogo, infatti, racconta una storia precisa e questo è il principale motivo per cui non avrebbe avuto senso modificarli. Per tali ragioni, dunque, vedremo che la casa di Giovanna è a San Giacomo dei Capri, proprio come nella storia originale del romanzo, ma non solo. Via del Macello, Poggioreale, Posillipo, il porto, il cimitero, via Duomo e molte altre location napoletane, saranno ben visibili nella serie-tv, rispecchiando dunque la storia di Ferrante.

Per quanto riguarda la trama, invece, sappiamo che Edoardo De Angelis ha rispettato in toto il romanzo pur non rimanendo esattamente sempre fedele allo stesso:

Le parole di Elena Ferrante sono molto belle e aprirle per capire cosa ci fosse dentro è stato interessante. Adattare un romanzo non è qualcosa di complicato, è come leggerlo. Quando leggo mi proietto nella mente alcune immagini, ed è anche per quello che certe volte abbiamo idee diverse rispetto a quello che vediamo sullo schermo.

Quando esce La vita bugiarda degli adulti

La serie-tv diretta da Edoardo De Angelis e ispirata al romanzo della grande Elena Ferrante è disponibile su Netflix a partire dal 4 gennaio 2023. Dopo una lunga attesa e un altrettanto sentito hype, la serie-tv è finalmente arrivata in piattaforma.

Per potere accedere al contenuto è dunque necessaria l’iscrizione a Netflix; in base alle proprie preferenze ed esigenze, l’utente potrà scegliere tra una varia disponibilità di abbonamenti (numero di schermi coinvolti) e due tipologie di pagamento (mensile o annuale).

Di che cosa parla La vita bugiarda degli adulti

Napoli, anni ’90, una città, due mondi differenti. Da una parte il mondo borghese di Giovanna (adolescente) e della sua famiglia, dall’altra parte il mondo confusionario di Vittoria, sua zia, una donna misteriosa e allo stesso tempo fondamentale ai fini del racconto.

Sarà proprio un dettaglio sulla donna a fare scattare la storia: «[…] si sta facendo brutta come zia Vittoria […]» è la frase che Giovanna sente di nascosto dai genitori ed è proprio quella stessa frase che porta la giovane a volere conoscere la tanto nascosta e discussa zia Vittoria. I segreti riguardo alla donna verranno a galla? Che cosa scoprirà Giovanna su rapporto tra la zia e il padre?

Anche gli adulti, a quanto pare, mentono.