La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton è una serie tv particolarmente attesa, che racconta la storia di Queen Charlotte, già vista nelle prime stagioni di Bridgerton. Scopriamo insieme la storia vera di questa Regina.

La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton: la storia vera



Sophie Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, diventata poi la Regina Carlotta di Gran Bretagna e Irlanda, è esistita davvero. La serie tv particolarmente attesa, spin-off di Bridgerton, racconta la storia dia questa regina, che in età giovanissima ha sposato un Re che non conosceva e che con grande determinazione ha preso in mano il regno. Carlotta, figlia del duca Charles Louise Frederick di Meclemburgo-Strelitz e della principessa Elizabeth Albertina di Saxe-Hildburghausen, non aveva grandi aspettative e non avrebbe mai pensato di sposare un nobile al livello di un Re. La donna si è sposata a soli 17 anni e si dice che dal suo arrivo a Londra, abbia impiegato solo sei ore per diventare moglie e regina consorte. Accanto a Re Giorgio III, ha costruito un matrimonio duraturo e pieno di affetto, nonostante la malattia del Re, la porfiria. Le condizioni dell’uomo sono peggiorate e tutto il regno è finito nelle mani di Carlotta, che ha esercitato la sua carica per 57 anni.

Madre di 15 figli, è anche considerata una regina rivoluzionaria in quanto ha fondato diversi ospedali, orfanotrofi e coltivato la sua passione per la botanica. Sembra abbia contribuito anche alla nascita dei giardini reali di Kew e dello zoo dei Kew Gardens. Un’altra sua grande passione riguarda i Pomerania, cagnolini a cui era profondamente affezionata, tanto da volerli con sé a Londra. Golda Rosheuvel interpreta la Regina Carlotta in Bridgerton, mentre India Amarteifio è stata scelta come volto della versione giovane della Regina. Non è la prima volta che questa storia viene raccontata nel mondo dello spettacolo. La Regina è stata interpretata anche da Helen Mirren, nel film La pazzia di Re Giorgio, uscito nel 1994.

La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton: il successo della serie tv



Bridgerton ha avuto un successo davvero incredibile con le storie dei suoi protagonisti. Il pubblico si è affezionato a loro e ha iniziato ad amare questo racconto così ricco di colpi di scena e di emozioni. Shonda Rhimes ha deciso di proporre una nuova storia scritta di suo pugno, uno spin-off di Bridgerton, destinato ad avere lo stesso successo. Stiamo parlando di La regina Carlotta – Una storia di Bridgerton, una serie ambientata diversi anni prima rispetto a quella principale, che si ispira a questa storia vera che abbiamo appena raccontato, concentrando l’attenzione sulla Regina Carlotta. Una donna molto determinata, realmente esistita, con una storia profonda, che coinvolge l’amore per Re Giorgio, la sua malattia e la gestione di un regno. Nella serie tv vengono mostrate le difficoltà della Regina e i suoi successi, trattando anche degli argomenti davvero molto importanti e significativi. La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton è disponibile su Netflix, da giovedì 4 maggio 2023.