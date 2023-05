La Regina Carlotta arriva su Netflix: la scelta del colore della pelle

La Regina Carlotta sta per debuttare su Netflix. Si tratta di uno spin-off dell’amatissima serie Bridgerton, creata da Shonda Rhimes. Si sta parlando molto della scelta del colore della pelle della protagonista.

La Regina Carlotta arriva su Netflix

La Regina Carlotta debutterà il 4 maggio su Netflix. Il titolo completo è “La Regina Carlotta: Una storia Bridgerton”, in quanto si tratta di uno spin-off dell’amatissima serie tv Bridgerton, creata da Shonda Rhimes. Questa serie prevede sei episodi, in cui viene raccontata la storia della giovane Carlotta, data in sposa a Re Giorgio, costretta ad affrontare la malattia del marito e le dinamiche di un regno in profonda trasformazione. Questa serie tv racconta le origini del personaggio, quando da ragazza fu portata con la forza dalla Germania per sposare il Re e mettere al mondo un erede, senza averlo neanche mai visto. La Regina dà subito dimostrazione del suo carattere forte, della sua determinazione a far valere le proprie ragioni, andando anche contro la scaltra e intransigente principessa Augusta, madre di Giorgio.

La serie tv gioca con varie linee temporali, esplorando il personaggio in modo più intimo anche in età adulta, interpretato in questa versione da Golda Rosheuvel, attrice di Bridgerton. La versione giovane della sovrana ha il volto dell’esordiente India Amerteifio, attrice inglese di 21 anni, con il suo primo ruolo da protagonista. La scelta del colore della pelle della Regina Carlotta, come si era già notato in Bridgerton, sta facendo molto discutere. Nelle prime due stagioni di Bridgerton sono stati trattati temi attuali, come quello della condizione femminile. Si tratta di un tema che troveremo anche in questa serie, ma non sarà l’unica tematica importante. Attraverso Re Giorgio gli spettatori scopriranno l’insicurezza e la fragilità di chi soffre di disturbi mentali e anche la difficoltà di chi gli sta accanto, di accudirlo e aiutarlo. Nella serie viene affrontata anche la questione razziale, attraverso il “Grande esperimento”, ovvero le nozze tra Charlotte e Giorgio.

Chi era la vera Regina Carlotta

Fin dalla prima stagione di Bridgerton è comparsa Queen Charlotte, che è sempre stata rappresentata come una donna di colore. La storia ha fatto tornare di attualità la questione che la moglie di Re Giorgio possa realmente essere stata la prima persona della famiglia reale britannica con origini africane. Si tratta di una storia di cui si parla da anni, ma che è sempre oggetto di discussione tra gli storici. Carlotta di Meclemburgo-Strelitz è nata il 19 maggio 1744 a Mirow, in Germania. Era la figlia più giovane del duca Carlo Ludovico Federico di Meclemburgo-Strelitz, principe di Mirow, e della principessa Elisabetta Albertina di Sassonia-Hildburghausen. Una lontanissima antenata, di nono grado, della regina inglese fu la nobildonna portoghese Margarita de Castro e Souza che, a sua volta, ebbe come antenata di sesto grado Madragana Ben Aloandro, amante di Alfonso III del Portogallo. Secondo Duarte Nunes de Leão, cronista reale portoghese del XVI secolo, Madragana apparteneva ai mori, gli abitanti del Magreb, quindi non presentava tratti somatici subsahariani. La teoria fu contestata nel diciottesimo secolo dallo scrittore genealogista Antonio Caetano de Sousa, che scrisse che Madragana era una mozaraba, ovvero una cristiana che viveva nei domini musulmani della Penisola Iberica. In ogni caso, tra la Regina Carlotta e Madragana, intercorrevano quindici generazioni e oltre 500 anni di storia.