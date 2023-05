La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton: dove è stato girato?

La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton sta per debuttare su Netflix, pronta a raccontare la storia della regina Charlotte e del suo matrimonio con re Giorgio. Scopriamo insieme dove è stato girato questo spin-off.

La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton arriva su Netflix



La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton debutterà il 4 maggio 2023 su Netflix. La serie tv seguirà la storia della giovane Queen Charlotte, che arriva sotto costrizione in Inghilterra per sposare un uomo che non ha mai visto, re Giorgio. La serie tv prevede sei episodi e mostrerà una Londra molto diversa rispetto a quella mostrata in Bridgerton. “Riguarda molto il modo in cui sopravvivi in un mondo in cui non hai potere. Dove trovi il potere in questo? Quando penso a questa serie e a ciò che voglio che il pubblico tragga da essa, penso che la cosa più importante sia che voglio che le persone sentano che questo è ciò che accade con il vero amore, l’amore è difficile, l’amore ha molti strati , e voglio anche che tolgano l’idea che il lieto fine di cui parliamo sempre per i personaggi non deve essere quello ovvio” ha dichiarato la creatrice Shonda Rhimes a Tudum.

A differenza di Bridgerton, che parla di storie d’amore nascenti, quella della regina Carlotta è ormai finita. Lei e re Giorgio stanno ancora insieme, ma il re si vede raramente, perché è affetto da un disturbo mentale, che è devastante anche per la donna. Shonda Rhimes ha voluto sottolineare che non tutte le storie d’amore hanno il lieto fine che meritano. “I matrimoni possono essere complessi e i finali possono essere complessi, e puoi capirlo in modi molto reali. Mi è piaciuto approfondire la storia d’amore tra Charlotte e King George, ho pensato che fosse davvero affascinante e volevo davvero essere in grado di mostrare alle persone com’è quel tipo di amore, anche se sanno già come va a finire. Ho pensato che fosse una sfida e ho pensato che sarebbe stato eccitante” ha dichiarato la creatrice della serie tv.

La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton: dove è stato girato?



Come Bridgerton, anche La Regina Carlotta è stata girata interamente in Inghilterra. La Wilton House vicino a Salisbury, nel Wiltshire, è stata usata come casa di Lady Danbury, mentre il castello di Clyvedon fa da sfondo al palazzo della regina Carlotta. Belton House, una casa di campagna del secolo scorso, vista anche nel 2006 in Jane Eyre e in Orgoglio e Pregiudizio, è anche un luogo significativo per questa serie tv, ma non è ancora chiaro quale ambientazione rappresenterà. Anche le sale riunioni di Bath saranno usate nella produzione. Sono state precedentemente usate per Bridgerton come parte della tenuta di Lady Danbury. Netflix potrebbe aver deciso di usare anche i Kew Gardens come location, dove la regina Carlotta nella vita reale ha costruito un cottage, o la sua tenuta Forgmore Cottage, che ora possiedono il principe Harry e Meghan Markle.