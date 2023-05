La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton sarà presto disponibile sul piccolo schermo, con sei episodi tutti da scoprire. Si tratta di uno spin-off dell’amatissima serie tv Bridgerton, che si concentra sulla storia di Queen Charlotte.

La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton: dove vederla



A pochi giorni dall’incoronazione di Carlo III e della moglie Camilla, nell’Abbazia di Westminster, arriva un’altra amatissima storia royal, quella di Bridgerton. Il 4 maggio debutterà ufficialmente la serie tv La Regina Carlotta – Una storia di Brigerton. Si tratta di uno spin-off, o per meglio dire di un prequel, dell’amatissima serie tv Bridgerton, creazione di Shonda Rhimes, conosciuta anche per Grey’s Anatomy e Scandal. Una miniserie che prevede sei episodi tutti da scoprire, dedicati all’amore e al potere. Si parlerà dei cambiamenti sociali che la Regina ha saputo portare nell’alta società inglese, proprio come si è già visto nelle stagioni di Bridgerton. Una serie particolarmente attesa, soprattutto dagli amanti di quello che è stato definito una sorta di Gossip Girl dell’800, che ha appassionato tantissimi spettatori. La storia della Regina Carlotta e di come ha affrontato la malattia del marito e i cambiamenti nel regno con una determinazione unica sta per arrivare sul piccolo schermo. Dove potrete vedere la serie tv? Ovviamente su Netflix!

La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton: di cosa parla



La protagonista della serie tv è Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, una brillante diciassettenne tedesca costretta dalla famiglia a sposare un uomo che non ha mai visto, Giorgio III di Gran Bretagna e Irlanda, il re folle, e a mettere al mondo un erede al trono per assicurare la continuità al casato. Inoltre, complice “un grande esperimento” mai effettuato dalla corona inglese, per via di lontane ascendenze moresche è destinata, per volere della scaltra Principessa Augusta, madre di Giorgio, a diventare la prima sovrana di origini africane, capace di contribuire all’unione di varie parti sociali del regno. Il matrimonio con il re, fragile e affascinante, sarà molto più complicato del previsto, tra momenti di passione e di sconforto che metteranno a dura prova la loro unione. La serie gioca con il passato e con il presente, costruendo intorno alla protagonista i legami di affetto e sorellanza che abbiamo visto nelle stagioni di Bridgerton, grazie alla presenza di Lady Danbury, una giovane donna combattiva che resterà sempre accanto a Queen Charlotte, e della viscontessa Violet Bridgerton, raccontata per la prima volta nei suoi sentimenti di donna e non solo come la madre attenta e premurosa che abbiamo già visto. “Questa non è una lezione di storia, è finzione ispirata a eventi reali. Tutte le libertà che l’autrice si è concessa sono da ritenersi intenzionali” avverte la voce narrante di Julie Andrews. È vero che la regina amava fiutare tabacco, come si vede spesso in scena, che non si separava mai dagli amati cani Pomerania, che aveva conosciuto la sublime arte di Mozart. Ed è noto che re Giorgio III era affetto da disturbi mentali, bipolare, forse malato di porfiria, con forti allucinazioni negli ultimi anni.