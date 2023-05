La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton, le differenze con la serie Tv originale e i libri

Il prossimo 4 maggio 2023 uscirà sulla piattaforma di streaming Netflix l’attesissimo prequel di “Bridgerton”, ovvero “La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, le differenze tra il prequel, il libro e la serie televisiva originale.

La Regina Carlotta: una storia di Bridgertone, le differenze con i libri e con la serie originale

“La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton” è il prequel di “Bridgerton“, quindi racconta quello che successo nel passato. Infatti, dopo che Carlotta è salita al potere sposando Re Giorgio, ci sono stati molti cambiamenti anche a livello sociale, che hanno portato alla nascita dell’alta società inglese in cui vivono i personaggi della serie Tv “Bridgerton”. La serie televisiva “Bridgerton” è stata creata da Shonda Rhimes ed è tratta dai romanzi di Julia Quinn, coi quali però ci sono alcune differenze. Prima fra tutti il colore della pelle, nella serie televisiva la scelta è stata di includere persone di colore, mente nel libro erano tutti bianchi. Nel prequel, a differenza che nella serie, ci verrà spiegato che inizialmente le persone black non erano accettate e che hanno dovuto lottare duramente contro i pregiudizi della Corte Reale. Nei libri inoltre i personaggi di Carlotta e Re Giorgio non sono presenti. Il prequel “La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton”, a differenza della serie televisiva, non è tratto da nessun romanzo ma, dal 9 maggio 2023, sarà possibile acquistare un libro scritto da Julia Quinn e Shonda Rhimes basato proprio sul prequel di “Bridgerton”.

La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton, di cosa parla il prequel

Il prequel “La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton” racconta dell’ascesa al potere della giovane Carlotta e dell’inizio della sua storia d’amore con Re Giorgio. In “Bridgerton“, Carlotta, interpretata dall’attrice Golda Rosheuvel, viene presentata come una sovrana rigida, ma allo stesso tempo con molte fragilità. Nel prequel, la fragilità di Carlotta, sarà alla base di tutta la serie, si arriverà a comprendere i motivi del suo carattere scorbutico ed enigmatico. In “Bridgerton” si era capito che la storia d’amore tra Carlotta e Re Giorgio fosse molto profonda, nel prequel ci vengono mostrate le fondamenta di questo grande amore. I giovani Carlotta e Giorgio, interpretati rispettivamente da India Amartifio e Corey Mylchreest, hanno dovuto superare grandi difficoltà insieme, prima fra tutti la malattia del Re. Il loro rapporto, nato per costrizione, infatti Carlotta fu portata con forza dalla Germania in Inghilterra per sposare Re Giorgio, che non aveva mai visto, diventerà un legame indistruttibile. Una storia d’amore, la loro, in grado di emozionare proprio tutti.

La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton, quando esce e dove vedere la serie televisiva

La serie televisiva “La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton”, attesissimo prequel della serie Tv di grande successo “Bridgerton”, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix a partire da giovedì 4 maggio 2023. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento. Per farlo basta semplicemente iscriversi a Netflix e scegliere tra uno degli abbonamenti disponibili, da quello economico a quello premium. La serie è composta da 6 episodi.