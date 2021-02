La Rappresentante di Lista è il nome di una delle band indie pop che spicca nella lista dei Big di Sanremo. Si presentano con l’inedito “Amare”, un brano che racconta il romanticismo con grande sensibilità e intensità. Scritto a più mani dai componenti del duo con la collaborazione del noto produttore Dardust e R.Cammarata.

La Rappresentante di Lista, Amare: il testo

di V. Lucchesi – D. F. Mangiaracina – Dardust – R. Cammarata

V. Lucchesi – D. F. Mangiaracina

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Woodworm Publishing Italia

Milano – Arezzo

Ogni volta che nella mia vita

Non pensavo di essere abbastanza

Come un vuoto dentro la mia testa

Un incendio dentro la mia stanza

Come un sole che non sorgerà

Dal riflesso dei miei occhi stanchi

Io corro e poi corro

Piango e poi piango

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Vorrei essere tutto

Potrei essere niente

Nella strada infinita

La paura è la vita

Apro gli occhi e vedo l’universo

Tra la gente che non crede

Che sognarlo era diverso

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Ho su di me

Un desiderio profondo

Ho dentro me

Tutti i sogni del mondo

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai male