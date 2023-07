Venerdì 28 luglio 2023 andrà in onda una nuova puntata della soap turca “La ragazza e l’ufficiale“, che sta appassionando tanti telespettatori. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa accadrà nel corso di questa nuova puntata.

La ragazza e l’ufficiale: cosa è successo nell’ultima puntata

La serie televisiva turca “La ragazza e l’ufficiale” continua a emozionare i telespettatori. Nel corso dell’ultima puntata abbiamo visto Sura, interpretata dall’attrice e cantante turca Farah Zeynep Abdullah, e Kurt Seyit, interpretato dall’attore e modello turco Kıvanç Tatlıtuğ, raggiungere l’hotel Cheref, dopo aver trascorso la giornata alla ricerca delle informazioni sulla famiglia di Sura. In seguito vediamo Sura sfogarsi con Petro, Birkan Sokullu, dicendoli che non vuole più ascoltare le sue insinuazioni su Seyit, anche se Sura è preoccupata perché ha visto Seyit a casa della baronessa. Nell’ultimo episodio Seyit chiede a Sura di sposarlo e lei dice di sì. I due si recano al consolato per chiedere il nullaosta per il matrimonio ma le cose all’improvviso si complicano. Cosa accadrà?

La ragazza e l’ufficiale: anticipazioni puntata del 28 luglio

Venerdì 28 luglio, in prima serata su Canale 5, andranno in onda tre nuovi episodi della soap turca “La ragazza e l’ufficiale“. Vediamo insieme le anticipazioni:

Nel primo episodio è il giorno delle nozze tra Sura e Seyit. Il ragazzo però tarderà inspiegabilmente, Sura sarà in preda all’ansia, non capendo come mai il suo fidanzato non arrivi. Seyit non si trova da nessuna parte, Sura inizierà a rivivere tutti i momenti trascorsi insieme e non crederà alla lettera in cui Seyit dice di essere scappato insieme alla baronessa. In realtà è Petro ad aver architettato tutto, rapendo Seyit e facendo credere a tutti che il ragazzo è fuggito con un’altra.

Nel secondo episodio, Sura si ricongiungerà con sua zia Nadya, che è arrivata a Istanbul. La zia racconterà a Sura di come lei, lo zio e Valentina si siano imbarcati per il Regno Unito, ma di come Valentina sia stata costretta a scendere a terra perché malata di tifo. Nadya non sa più dove si trova Valentina, così come Sura non sa più dove si trova Seyit, il quale è nelle mani di Pedro ma, ripensando a un fatto raccontatogli da Sura, gli verrà in mente un modo per scappare.

Nell’ultimo episodio che andrà in onda il 28 luglio, dopo diverse settimane di viaggio, Seyit riuscirà finalmente a far ritorno a Istanbul, sperando di riabbracciare presto Sura. Non sa che Petro è pronto a incastrarlo ancora una volta. Sura, nel frattempo ha iniziato a lavorare in una farmacia, ma fatica ad andare avanti senza Seyit e spera di poterlo rivedere presto e capire cosa è accaduto. Ogni venerdì, inoltre, Sura si reca alla mensa dei bisognosi nella speranza di ritrovare la sorella Valentina, accompagnata da Sabri e Galip. Il ritorno di Seyit porterà scompiglio in albergo, soprattutto da parte di Ayse, che è segretamente innamorata del giovane uomo.

Queste quindi le anticipazioni per i tre episodi che andranno in onda domani sera, venerdì 28 luglio 2023, in prima serata su Canale 5.