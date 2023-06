Questa sera, venerdì 23 giugno, in prima serata su Canale 5 ci sarà il terzo appuntamento con l’amatissima soap opera turca La ragazza e l’ufficiale.

Protagonista della serie è Farah Zeynep Abdullah, insieme al celebre attore e modello turco Kivanc Tatlitug. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui: carriera, età, origini, altezza, fisico e moglie.

Chi è Kivanc Tatlitug: carriera, età, origini, altezza, fisico e moglie

Nato in Turchia, precisamente ad Adana, il 29 ottobre 1983. Suo padre Erdem è di origini albanesi da Pristina, mentre sua madre Nurten è turca di Edirne. Invece, sua nonna paterna è bosniaca di Sarajevo. Dopo essersi diplomato al liceo privato di Yenice Cag, si trasferisce ad Istanbul a causa della grave malattia del padre. Qui decide di continuare a dedicarsi da una grande passione che lo segue fin da piccolo, il basket. Entra quindi a far parte di alcuni club come giocare di basket professionista under 18. C’è da dire poi che i suoi ben 1.90 cm di altezza hanno sicuramente contribuito! Tuttavia, dopo un infortunio alla gamba, è costretto ad abbandonare. Qualche anno dopo consegue la laurea all’ all’Università di Istambul Kultur. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia quando sua madre decide di inviare delle foto di lui ad un’agenzia di moda. L’esito è stato positivo, tanto da aggiudicarsi poco dopo il prestigioso premio di Best Model of the World. Tuttavia, la vera notorietà arriva quando entra a far parte della serie televisiva Gumus, nel ruolo di Mehmet Sadoglu. Recita poi in numerose serie turche, tra le più famose ricordiamo: La ragazza e l’ufficiale, Carpisma, Brave and Beautiful, Into the Night, Yakamoz S-245. Non solo. Nel corso della sua carriera ha debuttato anche sul grande schermo nel film Kelebegin Ruyasi, dove interpreta il celebre poeta turco Muzaffer Tayyip Uslu. Ruolo con cui trionfa ai Golden Butterfly Awards e Yesilcam Cinema Awards. Ha preso parte anche alle pellicole Boğa Boğa di Onur Saylak, Last Call For İstanbul di Gonenc Uyanik e tante altre. Ma non è finita qua. Recentemente è stato anche protagonista della serie Aile, adattamento turco della serie televisiva statunitense I Soprano.

La vita privata di Kivanc Tatlitug

Kivanc Tatlitug ha avuto molte relazioni: l’attrice francese Florence Eugene, Idil Firat, Meltem Cumbul, Sedef Avci e Azra Akin. Ancora oggi l’attore turco ha davvero tantissime ammiratrici. Tanto che la rivista AlArab online ha dichiarato che l’attore è diventato un vero e proprio rubacuori per tutte le donne arabe. Ma nonostante questo nel suo cuore c’è solo la designer turca, nonché sua moglie, Basak Dizer Fransez. La coppia ha deciso di coronare il loro sogno d’amore il 20 febbraio del 2016. Una cerimonia romantica presso l’ambasciata turca a Parigi, coronata dalla presenza di amici e parenti. Dalla loro unione è nato il piccolo Kurt Efe, primo ed unico figlio nato nell’aprile 2022.