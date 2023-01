Ci siamo, lo scorso 27 gennaio ha debuttato su Netflix la nuova serie Tv “La ragazza di neve” tratta dal bestseller di Javier Castillo, serie a metà tra thriller e giallo destinata a tenere col fiato sospeso gli spettatori fino alla fine.

Scopriamo insieme di cosa parla e di quanti episodi è composta.

La ragazza di neve: trama ed episodi

Il romanzo edito da Salani “la ragazza di neve” dello scrittore spagnolo Javier Castillo ha avuto talmente tanto successo che era impensabile non trasformarlo in una serie Tv. A questo ci ha pensato Netflix, acquistandone i diritti.

Ma, di cosa parla “la ragazza di neve”? Nel libro ci troviamo a New York mentre nella serie televisiva il tutto si svolge a Malaga, in Spagna, città, tra l’altro, natale di Castillo.

Durante la Cabalgada de los Reyes Magos, ovvero una sfilata dove tre persone vestite da Re Magi lanciano dolciumi e caramelle ai bambini, una bimba di soli tre anni, Amaya MartÍn, scompare improvvisamente, lasciando nella disperazione i genitori. Una giovane giornalista dal passato traumatico, Miren, aiutata dal collega Eduardo, decide di portare avanti un’indagine parallela a quella della polizia, condotta dall’ispettrice Belen Millan, per riuscire a scoprire che fine ha fatto la bambina.

Tra indizi e colpi di scena, riuscirà Miren a scoprire cosa è successo ad Amaya? Se volete scoprirlo non vi resta che accedere a Netflix o registrarvi (scegliendo l’abbonamento che fa al caso vostro) e iniziare a guardare questa nuova serie Tv.

“La ragazza di neve” è composta da sei episodi di una durata compresa tra i 40 e i 50 minuti ciascuno. Ancora non si sa se ci sarà o meno una seconda stagione.

La ragazza di neve: il cast

Il personaggio di Miren è interpretato dalla ventiseienne Milena Smit, l’adolescente Ana di “Madres Parallelas” di Pedro Almodovar, film che ha vuto un enorme successo. È stata candidata a due Premi Goya, diventando in breve tempo una delle attrici più promettenti del cinema spagnolo. Il suo collega di lungo corso, Eduardo, è interpretato da José Coronado, attore molto conosciuto in Spagna. È Aixa Villagrán ha vestire i panni dell’ispettrice Belen Millan, mentre i genitori di Amaya Martín, Ana e Alvaro, sono interpretati rispettivamente da Loreto Mauleón e Raúl Prieto. Il ruolo della piccola Amaya è interpretato da Emma Sanchez.

La ragazza di neve: scopriamo di più sull’autore del romanzo

Javier Castillo, classe 1987, è nato e cresciuto a Malaga e, prima di diventare uno scrittore, era un consulente finanziario. Il romanzo “la ragazza di neve” è nato da una esperienza personale, Castillo stava infatti passeggiando per strada con la figlia, quando la piccola gli ha lasciato la mano per poi prendere quella della mamma. Quel breve istante in cui la bambina è stata lasciata “sola” ha spinto l’autore a porsi delle domande, a chiedersi cosa potrebbe accadere se dovesse perdere di vista la propria bambina, e da lì è nata l’idea di scrivere un romanzo legato alla sparizione di una minorenne. Castillo ha svolto delle ricerche sui casi di scomparsa realmente avvenuti, ma poi ha scelto di non prenderne nessuno come riferimento.