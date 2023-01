Il thriller di Javier Castillo, autore da oltre 1 milione di copie, diventa una serie-tv. Si chiama La ragazza di neve e approda ufficialmente sulla piattaforma streaming di Netflix. Scopriamone insieme i principali dettagli.

La ragazza di neve: quando esce la serie-tv e dove vederla

Il testo di Castillo non poteva non essere trasposto a contenuti visual: La ragazza di neve è diventato così una nuova serie-tv.

L’uscita è prevista per venerdì 27 gennaio 2023 in esclusiva su Netflix. Per potere accedere tranquillamente alla serie e alla piattaforma, è necessario sottoscrivere un abbonamento, il cui prezzo varierà in base alla quantità di schermi coinvolti e al tipo di abbonamento.

Quanti episodi conta La ragazza di neve?

La nuova serie-tv La ragazza di neve è stata creata da Jesús Mesas e Javier Andrés Roig. Alla regia, invece, ci sono David Ulloa e Laura Alvea. La serie si compone di 6 episodi, ciascuno dei quali ha una durata che varia dai 42 minuti ai quasi 50 minuti.

Di che cosa parla La ragazza di neve? La trama

Quando una bambina scompare a Malaga, una giornalista che sta guarendo da un trauma personale si impegna per ritrovarla.

Netflix presenta così la nuova serie-tv presa dal romanzo di Castillo.

La ragazza di neve racconta la storia di Miren, una giovane giornalista che comincia a interessarsi della scomparsa di una bambina di nome Amaya (nel libro invece si chiama Keira). L’evento, nella sua totale destabilizzazione, la porta a indagare con fermezza sul caso e l’impegno, come si può bene immaginare, diventa enorme.

Le vicende narrate si svolgono a Malaga, la città natale di uno dei due creatori del progetto. Malaga, sfilata dei Re Magi. Uno dei momenti più belli e più magici della città diventa in realtà un incubo per la famiglia Martín, che perde tra la folla la piccola Amaya.

La storia si fa ancora più intrecciata quando dopo sei anni dalla scomparsa della piccola Amaya, un video misterioso riapre il caso. Nel 2010 la polizia indaga su un amico di famiglia dal passato sospetto e le cose, per i genitori della piccola, continuano a farsi sempre più complicate. Anche Miren, immersa nel caso da capo a piedi, finirà con l’essere lei stessa oggetto di sospetti, ma la donna decide comunque di continuare il suo lavoro, con la grande speranza e con il grande fervore di volere trovare a tutti i costi Amaya. Anche a costo di mettersi in serio pericolo.

Riuscirà la giornalista Miren a ritrovare la piccola? Che cosa scatenerà questo caso di cronaca dentro di lei?

Il cast della serie-tv La ragazza di neve

Nel cast della nuova serie Netflix troviamo: Milena Smit (Miren Rojo), José Coronado (Eduardo), Aixa Villagrán (Belnén Millán), Tristán Ulloa (David Luque), Loreto Mauleón (Ana Nuñez) e Raúl Pireto (Álvaro).

La piccola Amaya diventa neve: capace di sciogliersi in pochi attimi, ma in grado di solidificarsi nel tempo diventando ghiaccio. Il caso della sua scomparsa è esattamente così: scompare ma non passa, pare essersi volatilizzata nell’aria ma, in fondo, la sua presenza rimane ben salda.

Venerdì 27 gennaio 2023 Netflix si arricchisce di un nuovo titolo: La ragazza di neve è pronta a coinvolgere il pubblico.