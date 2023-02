La promessa è un film del 2001 che si ispira a un romanzo giallo del 1958. Il film ha come protagonista Jack Nicholson ed è disponibile su Netflix

La promessa è un film del 2001 diretto da Sean Penn: il protagonista è Jack Nicholson e il genere è crime, drammatico, thriller e misterioso.

La pellicola è disponibile su Netflix: scopriamone insieme tutti i dettagli.

La promessa: la trama del film – Spoiler alert

Alla vigilia della pensione, un detective della omicidi accetta di seguire il caso di una ragazzina assassinata, promettendo ai genitori di scoprire la verità.

Queste sono le parole che Netflix ha scelto per descrivere brevemente il film di Sean Penn, ed effettivamente la sinossi è esaustiva.

L’ispettore di polizia Jerry Black è arrivato al tanto atteso giorno del pensionamento.

A ridosso di questo, però, giunge in distretto la notizia del ritrovamento del cadavere straziato di una bambina. L’uomo, scosso dalla notizia, decide di offrirsi per l’avvio delle indagini, promettendo alla famiglia di fare il possibile per trovare il terribile assassino che ha compiuto un gesto così folle.

Purtroppo, però, le indagini hanno breve durata, poiché il presunto colpevole viene catturato e pare firmare la propria confessione sottraendo una pistola a un poliziotto e suicidandosi.

Nonostante la mossa tragica compiuta da colui che si pensava essere l’assassino, l’ispettore Black non è convinto del caso e dell’uomo. Per tale motivo, quindi, decide di procedere con le indagini: l’assassino della bambina, probabilmente, è ancora a piede libero.

Riuscirà Jerry Black a catturare l’uomo e a mantenere la promessa alla madre?

La promessa è basato sul romanzo omonimo di Friedrich Dürrenmatt del 1958. L’autore del romanzo decise di scrivere il libro per perfezionare il tema che originariamente aveva sviluppato nella sceneggiatura del film tedesco Accadde in pieno giorno.

La pellicola diretta da Sean Penn è stata presentata in concorso al Festival di Cannes del 2001. Nel 2023 entra a fare parte del folto catalogo di Netflix ed è prontissima a coinvolgere tutto il grande pubblico: emozioni, mistero, tensione ad alti livelli, per una trama a tratti inquietante e ansiogena.

Il cast de La promessa

Il film del 2001 thriller e ricco di mistero ha un cast eccezionale. Al suo interno, infatti, troviamo i volti di:

Jack Nicholson

Patricia Clarkson

Benicio Del Toro

Dale Dickey

Aaron Eckhart

Costas Mandylor

Helen Mirren

Michael O’Keefe

Robin Wright

Vanessa Redgrave

Pauline Roberts

Eliza Rycembel

Dove vedere La promessa in streaming

La promessa è disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix. Per potere visionare il contenuto thriller-misterioso, quindi, è necessario sottoscrivere un abbonamento al sito, il cui prezzo dipenderà dalla quantità di schermi coinvolti e dalla modalità di pagamento che si deciderà di effettuare (mensile e/o annuale).

Netflix attualmente propone anche dei nuovi abbonamenti low cost, in cui a differenza degli altri, è presente l’elemento della pubblicità, spesso considerato elemento di disturbo da parte degli utenti. La piattaforma streaming, però, pensa a tutti gli utenti e cerca di andare loro incontro.

Netflix avverte i suoi utenti e specifica che La promessa, oltre a essere un film crime, thriller, ricco di mistero e di tensione, è anche un film particolarmente violento, proprio a causa dei temi trattati. Omicidi, cadaveri, disperazione e un contesto di indagini non proprio tranquillo.