Dodici candidature agli Oscar, tre premi Oscar vinti, sette Golden Globe e il Kennedy Center Honor: basterebbero queste poche parole per descrivere la grandezza e l’estrema professionalità di uno degli attori più famosi e importanti del mondo del cinema, Jack Nicholson.

Attore e regista, Jack Nicholson ha conquistato il mondo intero con le sue incredibili rappresentazioni cinematografiche: camaleontico, altamente espressivo, brillante, stiloso e dalla grande personalità, è uno dei volti più noti e apprezzati dal mondo del cinema – e non solo.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua carriera lavorativa.

Jack Nicholson: tra biografia e inizio di carriera

Jack Nicholson (conosciuti dalla maggior parte delle persone solo come Jack), è nato a Neptune City, New Jersey, il 22 aprile 1937 e oggi ha 85 anni.

La storia della sua famiglia è abbastanza curiosa, basti pensare che Nicholson, da sempre convinto che June Nicholson fosse sua sorella, scoprì solamente all’età di trentasette anni che la donna, in realtà, era sua madre e che colei che pensava fosse sua madre era, in realtà, sua nonna. Per quanto riguarda la figura paterna, invece, non si sa ancora chi possa essere, sebbene siano state lanciate diverse ipotesi.

Quando compì 17 anni, Nicholson decise di muoversi verso Los Angeles dove iniziò a studiare e a immergersi nel mondo del cinema.

Tra studio, corsi, nuove conoscenze e spostamenti, l’attore fece il suo debutto ufficiale sul grande schermo nel 1958 in The Cry Baby Killer: era il protagonista!

Da quell’anno furono solamente successi; dopo un altro paio di progetti, Jack Nicholson conquista il cinema nel 1969 con la pellicola Easy Rider, in cu interpretava George Hanson, un avvocato dipendente dall’alcol in cerca di una nuova vita e di nuove emozioni. Grazie al film e alla sua intepretazione è candidato agli Oscar come migliore attore non protagonista: la scia della fama era ufficialmente iniziata.

Divenuto molto presto uno degli attori più richiesti di Hollywood, Jack Nicholson prosegì la sua carriera interpretando diversi ruoli e sperimentando nuovi personaggi: in Cinque pezzi facili, ad esempio, Nicholson fu candidato agli Oscar come migliore attore, cosa che avvenne anche nel 1973 per la sua intepretazione in L’ultima corvé.

Vinse il suo primo Golden Globe nel 1974 con il film Chinatown, in cui interpretò il detective Jake “J.J.” Gittes.

Insomma, gli anni Settanta furono per Nicholson una vera miniera d’oro!

L’incredibile successo di Shining

Una sola parola: Shining. Nel 1980 Jack Nicholson intepretò il ruolo di Jack Torrance nell’incredibile film di Kubrick.

Ancora oggi, a distanza di anni, quell’intepretazione è ricordata come la migliore. Oggi, infatti, Shining è considerato a tutti gli effetti un cult del cinema moderno: pensare che all’inizio ricevette recensioni abbastanza altalenanti!

I lavori di Nicholson non hanno fine, ma anzi continuano a sfociare in un successo dopo l’altro; la lista delle sue intepretazioni è pressochè infinita. Ricordiamo la sua collaborazione con Martin Scorsese nel 2006 per il film The Departed – Il bene e il male. È invece del 2007 il film Non è mai troppo tardi, dove l’attore recita a fianco del grande Morgan Freeman. Nel 2010 torna per l’ultima volta sul grande schermo nel film Come lo sai, diretto da James L. Brooks.

Si ritira dalle scene nell’ottobre 2019.

La vita privata di Jack Nicholson

L’attore è stato sposato con Sandra Knight (attrice) dal 1962 al 1968 e con lei ha avuto una figlia, Jennifer.

Dalla sua relazione successiva con Susan Anspach, Nicholson ha avuto un altro figlio, Caleb James nel 1970, mentre nel 1981 ha avuto Honey, nata dalla relazione con Winnie Hollman. Ma non è finita qui: Nicholson ebbe altri due figli (Lorraine e Raymond) dall’attrice Rebecca Broussard, mentre dal 1999 al 2000 ha frequentato Lara Flynn Boyle. Dopo diversi tira e molla i due si sono definitivamente lasciati nel 2004.

Insomma, una vita piena di emozioni, alti e bassi, successi, amore e tradimenti: questo è Jack Nicholson.