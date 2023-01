La porta rossa sta per tornare con una terza stagione. Ecco tutte le informazioni in merito.

La porta rossa è una serie televisiva italiana nata da un’idea di Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Prodotta da Rai Fiction, è andata in onda con la prima stagione nel 2017 e con la seconda stagione nel 2019, entrambe composte di dodici episodi ciascuna.

La porta rossa 3: quante puntate, quando escono, cast

Dopo una lunga attesa durante la quale il Covid-19 ha contribuito negativamente ad allungare i tempi di produzione, La porta rossa sta finalmente per tornare con una terza stagione, per la gioia dei fan che ormai attendono da anni. Anche l’enorme fama degli attori protagonisti, tra cui Lino Guanciale, ha determinato un accavallarsi di impegni ed eventi che hanno stiracchiato i tempi di lavorazione, ma ormai il rilascio della stagione è alle porte.

Il nuovo ciclo di puntate esordirà infatti su Rai 2 l’11 gennaio 2023 (e saranno presumibilmente sempre 12). Mancano quindi davvero pochi giorni per rivedere sul piccolo schermo Lino Guanciale nei panni del protagonista Cagliostro. Accanto a lui troveremo nel ruolo di Anna Meyer Gabriella Pession e in quello di Vanessa Rosic Valentina Romani. Elena Radonicich sarà poi Stella, Carmine Recano vestirà i panni di Federico, Pierpaolo Spollon quelli di Filip, Gaetano Bruno di Paoletto, Cecilia Dazzi di Eleonora, Lavinia Longhi di Beatrice Mayer, Daniela Scarlatti di Adele e infine Alessia Barela di Stefania Pavesi.

Pare ci saranno anche delle new entry nel cast, in ruoli tutti da scoprire. Si aggiungeranno alla troupe infatti Eugenio Krilov, Roberto Zibetti, Mauro Cardinali, Katia Greco, Paolo Mazzarelli e Nicola Pannelli.

Ma di cosa parlerà questa terza stagione che, stando alle notizie confermate, sarà anche l’ultima e dunque quella conclusiva per la storia?

La porta rossa 3: trama della nuova stagione

La porta rossa riprende le redini della storia a tre anni di distanza da quando Vanessa è andata via con Federico, lasciando Cagliostro a lottare tra la vita e la morte. Vanessa frequenta ora l’Università in quella della Slovenia e ha rotto tutti i rapporti con Cagliostro, al punto tale che quando Eleonora chiede aiuto a lui per aiutare Vanessa Cagliostro si rifiuta.

Ma alcuni eventi nefasti sembrano destinati a rimescolare le carte in tavola: durante un tremendo blackout che fa precipitare nel buio la città di Trieste, infatti, si verifica un brutto incidente che causa la morte di uno dei personaggi. Pare che questo decesso avrà conseguenze su tutti i protagonisti e sulle loro scelte. Si avvia un’indagine dagli sviluppi imprevisti, che vedrà i protagonisti schierati l’uno contro l’altro. Cagliostro ha assistito all’incidente e dunque ancora una volta il suo ruolo sarà centrale nel capire cosa è davvero successo.

A questo punto non resta che una domanda: Cagliostro riuscirà a raccapezzarsi anche con questo caso? E attraverserà finalmente La porta rossa o continuerà a rimanere bloccato? Considerato che la terza stagione sarà l’ultima del progetto, possiamo aspettarci che il personaggio interpretato da Lino Guanciale arriverà, in un modo o nell’altro, a un punto di non ritorno. Bisognerà solo capire se questo sarà gradito dal pubblico!