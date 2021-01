Diventato noto al grande pubblico italiano soprattutto per il ruolo del dottor Claudio Conforti nella serie televisiva L’allieva, l’attore Lino Guanciale esordisce con un altro telefilm Rai che si auspica di grande successo.

Lino Guanciale chi è

Lino Guanciale è nato in Abruzzo, precisamente nel paese di Avezzano, il 21 maggio 1979 da padre medico e madre insegnante ed è cresciuto nel piccolo borgo di Collelongo.

Dopo aver conseguito la maturità scientifica decide di iscriversi alla facoltà di Lettere all’Università “La Sapienza” di Roma, ma non concluderà mai gli studi. A Roma trova infatti la sua vera passione: la recitazione. Si iscrive quindi all’Accademia nazionale d’arte drammatica e in seguito al diploma, conseguito nel 2003, si cimenta soprattutto sul palcoscenico del teatro. Viene diretto anche da Gigi Proietti poco dopo il diploma in recitazione, precisamente nello spettacolo Romeo e Giulietta.

Fa esperienza anche con i cortometraggi, ma il suo esordio su uno schermo è quello nel film del 2009 intitolato Io, Don Giovanni di Carlos Saura. Sul grande schermo seguiranno altri importanti lavori, tra cui Vallanzasca – Gli angeli del male di Michele Placido; To Rome with Love di Woody Allen; I peggiori, uscito nelle sale nel 2017 e Arrivano i prof con Claudio Bisio e Rocco Hunt.

L’apice della sua carriera, per quanto riguarda la notorietà presso il grande pubblico, è quello ottenuto con la recitazione in alcune serie Rai di grande successo.

Si tratta, ad esempio, di: Il segreto dell’acqua; Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci; La dama velata e il thriller La porta rossa di cui è protagonista. Soprattutto è con il telefilm L’allieva che diventa famoso: Lino Guanciale veste i panni dello scontroso e affascinante dottor Conforti, di cui si innamora la giovane protagonista Alice Allevi interpretata da Alessandra Mastronardi.

Nel 2021 Lino Guanciale veste i panni del commissario Ricciardi in una nuova serie tv Rai omonima, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Ambientato in una Napoli degli anni ’30, il commissario deve destreggiarsi tra amori e delitti oscuri.

Vita privata e curiosità

Durante l’adolescenza, Lino Guanciale è stato un appassionato di sport, in particolare di rugby: ha persino giocato nella nazionale Under 16 e Under 19.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Lino Guanciale è stato a lungo legato – per circa dieci anni – alla collega attrice Antonietta Bello. Nel 2020 però è convolato a nozze con la nuova compagna Antonella Liuzzi, docente presso l’Università Bocconi di Milano: l’attore ha annunciato a tutti i suoi fan il lieto evento postando una foto su Instagram.

L’attore abruzzese ha collaborato spesso con Alberto Angela nei suoi documentari e programmi televisivi. Per il Stanotte a Venezia ha ad esempio interpretato il ruolo di Casanova mentre è stato ospite nel programma Meraviglie – La penisola dei tesori.