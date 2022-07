La nuova collezione di Chiara Ferragni per una scuola “fashion” porta ancora una volta il segno di una proficua collaborazione con Pigna. Una collaborazione con la quale l’influencer ha deciso anche per il 2022 di arriccchire il ritorno sui banchi con una serie di oggetti molto “glam”.

La nuova collezione è stata rilasciata in questi giorni e l’imprenditrice digitale ha messo in spunta una serie di novità. La linea in questione è già disponibile per l’acquisto online e nei migliori negozi.

Ecco la nuova collezione di Chiara Ferragni

Accessori e prezzi offrono una gamma a tema molto vasta. Per i diari ad esempio l’Agenda Fluffy costa 24,90 euro e l’Agenda Pocket 19,90. E l’Astuccio/Pochette? Quello è disponibile in 4 colori: azzurro, rosa, verde fluo e arancione, tutti al prezzo di 25,43 euro.

Ci sono novità assolute come la penna multicolor con logo Eyelike e inchiostro profumato, quella costa 7,90 euro. Poi la penna Fluffy, il cui prezzo è di 4,90 euro.

Tutti i prezzi per gli accessori scuola

Spicca anche il particolare set di tre matite che costa 8,90 euro. Con esso ci sono set di gomme da cancellare a partire da 4 euro e quello Righello-Temperino-Matita, che costa 9,90 euro.

E potevano mancare i nuovi Notebook? Quelli avranno un costo di 17,90 euro. Chiudono la carrellata i maxi quaderni a spirale, già must nel 2021, il cui prezzo per la confezione di 4 pezzi è di 19,84 euro.