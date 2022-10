L’atteggiamento che Giovanni Ciacci ha avuto nei riguardi di Marco Bellavia al GF Vip 7 ha riportato in auge vecchi rancori. La Diva Del Tubo ha raccontato che l’esperto di stile l’ha offesa a microfoni spenti durante una puntata di Pomeriggio 5.

La Diva Del Tubo contro Giovanni Ciacci

Il caso Marco Bellavia al GF Vip, che ha abbandonato il programma dopo essere stato bullizzato dal branco, ha fatto indignare tutti i telespettatori. Tanti i Vipponi finiti nel mirino del grande pubblico, in primis Giovanni Ciacci, che si è fatto paladino dell’inclusione senza essere lui una persona accogliente. La Diva Del Tubo si è scagliata contro Giò Giò, riportando in auge un vecchio aneddoto che li ha visti insieme in una puntata di Pomeriggio 5.

Il racconto de La Diva Del Tubo

La Diva Del Tubo, con un video condiviso su TikTok, ha raccontato:

“Voglio parlarvi di Ciacci, non so il nome, ma quel tizio col pizzetto blu. C’ho fatto una puntata di Pomeriggio 5. A parte il fatto che si vedeva subito che era antipatico, perché ricordo che dietro le quinte se ne stava tutto da solo in un angolo. C‘erano delle ragazze che facevano le opinioniste, c’ero io, c’era Denis Dosio.. Era una puntata dedicata ai look strani. (…) Io sono finita seduta vicino a questo Ciacci e lui mi ha insultata dal nulla. (…) Mi ha detto una frase che era tipo ‘Ma come ca**o ti vesti?’ e io gli ho risposto tipo ‘Come ca**o ti conci tu'”.

Stando a quanto racconta La Diva Del Tubo, Ciacci l’ha offesa pesantemente senza conoscerla, facendo attenzione al microfono.

Ciacci contro La Diva Del Tubo a microfoni spenti

La Diva Del Tubo ha concluso svelando un dettaglio importante. Ha dichiarato: