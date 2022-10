Sono parole che fanno discutere e infuriare quelle pronunciate al GF Vip da Giovanni Ciacci contro Marco Bellavia, che ha deciso di lasciare definitivamente il reality. Le infelici osservazioni del costumista hanno fatto insorgere i telespettatori su Twitter.

GF Vip, Ciacci contro Marco Bellavia dopo l’addio al reality

Non si placano le polemiche che hanno travolto la Casa del Grande Fratello Vip sul “caso Bellavia”. La decisione di abbandonare lo show presa dall’ex conduttore di Bim Bum Bam che più volte aveva espresso il desiderio di far parte del reality ha suscitato un’ondata di indignazione tra i fan del format. Indignazione perché Marco Bellavia ha scelto di lasciare il loft di Cinecittà dopo essere stato vittima di bullismo da parte dei suoi coinquilini.

Nel pomeriggio di domenica 2 ottobre, alcuni fan hanno raggiunto la Casa più spiata d’Italia e si sono scagliati contro Ginevra Lamborghini e gli altri concorrenti della settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. La situazione, tuttavia, è ulteriormente peggiorata quando sono state diffuse le dichiarazioni di Giovanni Ciacci.

Ciacci: “Ce lo siamo levati dai cogl***i”

Il costumista e opinionista televisivo Giovanni Ciacci non ha mostrato alcun segno di pentimento né di rimorso per il modo in cui l’ex gieffino Bellavia è stato trattato dopo aver spiegato pubblicamente di soffrire di depressione e di essere alle prese con un momento molto difficile della sua vita.

“Un Marco ce lo siamo già levati dai cogl***i”, ha detto Ciacci rivolgendosi a Patrizia Pellegrino e Charlie Gnocchi.

Le parole del costumista hanno spiazzato e tramortito i telespettatori e sono state criticate su Twitter dando vita a un serrato dibattito in difesa di Bellavia.

Non contento, Ciacci ha anche sottolineato che nella Casa è necessario portare avanti strategie spietate e comportarsi come se si fosse alle prese con una lotta all’ultimo sangue. Ribadendo la necessità di imporsi sugli altri concorrenti, ha affermato: “Mirare, puntare, fuoco. Se vogliamo avere la sopravvivenza bisogna fare come gli elefanti altrimenti finiamo come mammut”.