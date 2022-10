Nonostante i moltissimi moti di sostegno nei confronti di Marco Bellavia, l’ex volto di bim bum bam ha deciso di terminare il percorso all’interno della casa. L’account del Grande Fratello Vip ha trasmesso sui social un comunicato ufficiale annunciando che il televoto è stato chiuso.

Marco Bellavia è uscito dalla casa: cosa è successo

Già nel momento in cui il televoto era stato bloccato, diverse persone sui social ed in particolar modo su Twitter avevano iniziato a chiedersi cosa fosse successo, arrivando persino a sospettare che Bellavia potesse essere in effetti uscito. I timori purtroppo sono stati confermati qualche minuto dopo dallo stesso Grande Fratello che ne ha trasmesso il comunicato:

“Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa.

Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Ecco il tweet con il comunicato ufficiale.

Le reazioni degli utenti sui social

Nel frattempo l’hashtag #gfvip marco è diventato prepotentemente uno dei trend topic su Twitter e il sostegno nei confronti dell’ormai ex concorrente non ha fatto che aumentare: “Torno per dire che se il signor Marco Bellavia dovesse abbandonare, il Grande Fratello sarebbe direttamente responsabile di aver promosso questi atteggiamenti terrificanti nei suoi confronti” e ancora “Marco sappi che il tuo messaggio è stato ascoltato,sappi che in tanti ti abbiamo difeso,ascoltato e capito, grazie a te si è creata una enorme catena di solidarietà e molti di noi hanno avuto il coraggio di raccontare le proprie esperienze riguardo alla depressione. Grazie”.

Cosa è accaduto nei giorni scorsi

Fin da quando è entrato nella casa, Bellavia non ha avuto vita facile. L’ex conduttore di Bim, Bum, Bam ha avuto diverse crisi di pianto negli ultimi giorni, segno di un grave disagio psicologico che il presentatore ha vissuto fin da subito. Bellavia ha raccontato di essere stato seguito da esperti fuori dalla casa, per cercare in qualche modo di aiutarlo a risolvere i suoi problemi di carattere psicologico.

Le reazioni degli altri gieffini alla sua condizione sono state molto dure. Gineva Lamborghini, stremata per le sue lamentele, si è persino permessa di dire che “si meritava di essere bullizzato”. Un approccio molto duro è stato applicato anche da Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Gegia.