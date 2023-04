La Diplomatica, serie tv di genere thriller politico, con protagonista Keri Russell, sta per debuttare su Netflix. Scopriamo insieme chi fa parte del cast di questa attesissima serie tv.

La Diplomatica su Netflix: il cast



Netflix continua senza sosta ad arricchire il suo catalogo con titoli molto interessanti di film, serie tv, show e documentari. Ci sono tante novità in arrivo, come La Diplomatica, una serie tv di genere thriller politico che sicuramente appassionerà i telespettatori. Questa serie tv vede tra i suoi protagonisti un volto molto conosciuto del piccolo schermo, ovvero l’attrice Keri Russell, che interpreta la protagonista Katy Wyler. Sarà lei il personaggio principale di questa creazione scritta da Debora Cahn, la showrunner di West Wing e Homeland. La serie tv è pronta a conquistare tutti i telespettatori, grazie alla sua trama avvincente, che si concentra sulla carriera e la vita privata di una donna diplomatica, che ottiene un incarico davvero molto delicato e importante. La Diplomatica debutterà su Netflix a partire dal 20 aprile 2023, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Oltre alla protagonista Keri Russell, sarà presente nel cast anche Rufus Sewell, che interpreta il marito della donna, anche lui diplomatico. Presenti anche Ali Ahn, David Gyasi, Ato Essandoh, Rory Kinnear, Miguel Sandoval, Nana Mensah, Michael McKean, Celia Imrie e Penny Downie. La serie tv prevede otto episodi, in cui potremo scoprire come farà la protagonista di questa storia a districarsi tra il suo ruolo lavorativo così importante e delicato, in un momento di crisi internazionale, e i problemi che fanno parte della sua vita privata. I telespettatori rimarranno affascinati ed incantati dalla forza di questa donna, che sembra essere pronta a tutto per portare a termine le sue missioni lavorative ma anche private.

La Diplomatica: di cosa parla la serie tv

A partire da giovedì 20 aprile 2023, Netflix darà modo ai suoi utenti di entrare in un mondo in piena crisi internazionale, tra guerre e problemi che mettono a dura prova l’intero pianeta. La Diplomatica debutta sulla piattaforma streaming ed è pronta ad ottenere un grande successo. Si tratta di una serie tv particolarmente interessante e avvincente, che mostra un lato della politica moderna, cercando di far capire come la diplomazia sia uno strumento fondamentale per risolvere i conflitti internazionali. La storia della serie tv La Diplomatica è quella di una donna in carriera, Kate Wyler, una diplomatica che accetta un ruolo molto prestigioso, quello di affrontare e gestire una crisi a livello internazionale, anche se non è così sicura che sia un ruolo adatto a lei. Il compito, infatti, sembra essere un po’ troppo al di là delle sue possibilità e finisce con il creare non poche conseguenze sia nella sua vita privata che nel suo futuro nel mondo della politica. La donna dovrà affrontare diverse sfide in questi otto episodi ricchi di colpi di scena, in cui andrà in onda anche una profonda analisi della psicologia dei personaggi che sono coinvolti in questa avventura.