Anche l’Italia ne sta aspettando l’uscita: il nuovo horror film dalle sfumature ironiche intitolato Cocaine Bear arriverà nelle sale nel mese di aprile 2023. Tra commenti e pareri discordanti, il film debutta negli Stati Uniti il 25 febbraio 2023: sarà il prossimo cult movie?

Cocaine Bear: quando arriva il film in Italia?

Il nuovo film diretto da Elizabeth Banks ha debuttato negli States il 25 febbraio 2023, ma presto arriverà anche in Italia. Sono già molte le persone che si stanno interrogando su quando effettivamente la pellicola uscirà al cinema e adesso la data è ufficiale.

Cocaine Bear sarà disponibile in tutti i cinema italiani a partire dal 13 aprile 2023. Il titolo di debutto in Italia avverrà col titolo Cocainorso, traduzione letterale del titolo originale.

Di che cosa parla il film? La trama di Cocaine Bear

La pellicola, ispirati a fatti realmente accaduti, è stata scritta da Jimmy Warden e prodotta da Phil Lord e Chris Miller. Alla regia, invece, troviamo Elizabeth Banks (Charlie’s Angels). Cocaine Bear racconta gli eventi avvenuti nel 1985 in Kentucky, quando un grande orso, dopo avere ingoiato un’enorme quantità di cocaina persa nei boschi da alcuni trafficanti di droga, comincerà a scatenare tutta la sua ira furiosa proprio a causa degli effetti della droga.

Un gruppo di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti si ritrova a condividere un’esperienza fuori dal comune quando un orso di 250 Kg precipita in un vortice di ferocia assassina, diventando un’inarrestabile bestia assetata di sangue, dopo avere ingerito chili di cocaina abbandonati nel bosco da alcuni narcotrafficanti.

Si tratta a tutti gli effetti di un film splatter e decisamente violento. Non mancherà il sangue e non mancherà la violenza: del resto un orso sotto gli effetti della cocaina può solo seminare panico, terrore e innumerevoli vittime. L’orso è il protagonista del film e, in un certo senso, ne diventa anche la vittima: la colpa del terribile scenario, infatti, non va attribuita all’animale, quanto piuttosto al proprietario della droga e a tutte le persone coinvolte. Pensare che si tratta di una storia vera, infine, dona ancora più spessore all’atmosfera già di per sé inquietante.

Il cast di Cocaine Bear

All’interno del cast troviamo Margo Martindale vestire i panni di Liz, una ranger del parco dove l’orso assassino sfoga la sua ira. Isiah Whitlock Jr. interpreta Bob, un detective alla ricerca dello spacciatore Thornton, interpretato invece da Ray Liotta (scomparso nel maggio 2022). Jesse Tyler Ferguson veste i panni di un attivista per i diritti umani, mentre Keri Russell è Sari McKendry, un’infermiera in cerca della figlia Deirdre, purtroppo rapita dall’orso. Quest’ultima, infine, è interpretata da Brooklynn Prince.

Tra gli altri attori e le altre attrici facenti parte del cast, troviamo:

Alden Ehrenreich

Christian Convery

Aaron Holliday

J.B. Moore

Leo Hanna

Kristofer Hivju

Hannah Hoekstra

Ayoola Smart

Kahyun Kim

Scott Seiss

Matthew Rhys

L’Italia dal 13 aprile 2023 scoprirà la storia di un orso diventato un assassino furioso; una storia vera che ha colpito il mondo intero e che ancora oggi è ricordata per la strage che ne è conseguita. Cocaine Bear, thriller, horror, ricco di suspense, sicuramente coinvolgerà tutto il pubblico.